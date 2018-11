Giulia Bevilacqua è diventata mamma: è nata la prima figlia dell’attrice

È nata la prima figlia dell’attrice Giulia Bevilacqua

Fiocco rosa per Giulia Bevilacqua, popolare attrice di tante fiction e film. L’ex volto di Distretto di Polizia e È arrivata la felicità ha partorito lo scorso venerdì 17 novembre ma ha reso ufficiale la notizia solo il giorno dopo. E, come tante mamme moderne, ha scelto di dare l’annuncio su Instagram, con un tenero scatto della neonata (che potete vedere più in basso). “E ieri sei nata tu… Ti amo alla follia vita mia, gioia mia..piedona mia”, ha scritto Giulia, sposata da un anno e mezzo con il giornalista Nicola. Al momento non è stato reso noto il nome della piccola: a quanto pare verrà comunicato solo in un secondo momento.

Nicola: chi è il marito di Giulia Bevilacqua

Nicola, il marito di Giulia Bevilacqua, è un giornalista economico che vive a Milano. Prima di sposarsi, Giulia e Nicola – che si sono conosciuti ad una festa – sono stati fidanzati per tre anni. Fin da subito la loro è stata una relazione seria, tanto che dovevano sposarsi già nel 2016. La prematura scomparsa del padre della Bevilacqua ha portato però i due a rimandare le nozze. Che si sono poi celebrate con rito civile il 30 settembre 2017 a Positano. Testimone della sposa è stata Claudia Pandolfi, amica di Giulia dai tempi di Distretto di polizia e ritrovata poi nella fiction Rai È arrivata la felicità.

Giulia Bevilacqua e il marito: un incontro previsto dal destino

Da quando ha conosciuto Nicola, Giulia Bevilacqua ha smesso di andare dall’analista. “Non è stato un caso l’incontro con Nicola: avevo concluso il mio percorso di consapevolezza, ero pronta per amare ed essere amata. Per questo ha funzionato“, ha dichiarato l’attrice a Io Donna.