Giulia Bevilacqua incinta del secondo figlio: l’annuncio alla piccola Vittoria

News Giulia Bevilacqua, l’attrice è incinta di nuovo: aspetta un bambino

Giulia Bevilacqua ha dato l’annuncio pochissimi minuti fa e non possiamo che esserne felici: l’attrice è di nuovo incinta ed è pronta ad accogliere una nuova creatura a distanza di poco tempo dal parto di Vittoria, la sua prima bellissima figlia avuta dal marito Nicola Capodanno a novembre 2018; all’epoca la felicità dell’attrice fu enorme perché – come potete ben immaginare – la piccola Vittoria è arrivata alla soglia dei quarant’anni per Giulia, e non è proprio l’età più adatta per dare alla luce un bambino. Oggi l’altra bellissima notizia.

Giulia Bevilacqua incinta di un maschietto: l’annuncio alla piccola Vittoria

L’annuncio è stato dato a tutti i fan su Instagram, dove la Bevilacqua ha pubblicato un post che la vede comparire assieme a Vittoria in una foto in bianco e nero; la figlioletta le tocca il pancino con l’indice e lei commenta il tutto con un sorprendente “E sì, amore mio, è in arrivo un fratellino”. Giulia insomma è incinta di un maschietto, del quale però non sappiamo nulla, né quando nascerà né quale sarà il nome. Di certo sarà un bambino molto fortunato perché circondato dall’amore di una mamma premurosa e di una sorellina che, superata la possibile gelosia iniziale, lo coccolerà come se fosse un figlio: è l’istinto materno, no?

Giulia Bevilacqua e Nicola Capodanno, una coppia felicissima

Prosegue intanto la storia d’amore tra Giulia e Nicola Capodanno: i due non son particolarmente social ma compaiono comunque varie volte assieme sul profilo Instagram di lei; a febbraio 2018 in un’intervista di Io donna la Bevilacqua ebbe a dire che Nicola era l’uomo giusto: “Il matrimonio è un impegno, un voler superare gli ostacoli insieme. Ce la metteremo tutta”. E adesso, cari Giulia e Nicola, sarete ancor più felici assieme: gli ostacoli magari saranno di più ma con Vittoria e il piccolo la vita sarà ancora più bella, e forse superarli sarà più semplice. Tanti tanti auguri!