Giucas Casella conteso tra il Grande Fratello Vip e Pechino Express

Giucas Casella torna in tv dopo l’Isola dei Famosi

Giucas Casella torna in tv dopo la sfortunata esperienza all’Isola dei Famosi 2018, terminata prematuramente a causa di un problema di salute. L’artista avrà un ruolo da protagonista nella prossima stagione televisiva visto che è conteso da due dei programmi più importanti e attesi dal pubblico. Come riporta TPI, Giucas è stato contattato sia dalla produzione del Grande Fratello Vip sia da quella di Pechino Express. Per il secondo format, che tornerà su Rai Due nel 2020 e sarà molto probabilmente condotto da Simona Ventura che prenderà il posto del veterano Costantino della Gheradesca, è stato proposto a Casella di fare coppia con la fidanzata storica Valeria.

Giucas Casella: relax in Sicilia prima della decisione finale

Al momento il diretto interessato non ha ancora preso una decisione sul da farsi ma sarebbe più propenso a partecipare all’adventure game Rai, dove potrebbe condividere un’esperienza importante con la sua compagna. Prima di fare una scelta definitiva sul Grande Fratello Vip e Pechino Express Giucas Casella si gode con la famiglia qualche giorno di relax in Sicilia.

Il Grande Fratello Vip sarà condotto da Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip partirà a novembre su Canale 5: più tardi rispetto agli altri anni per fare spazio alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Dopo l’addio di Ilary Blasi, che vuole dedicarsi ad altri progetti lavorativi, la conduzione è stata affidata ad Alfonso Signorini.