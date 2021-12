Giovannino conquista Amici e fa cadere Maria: la Ferilli svela chat private

Giovannino è arrivato ad Amici 21! Era nell’aria che Maria De Filippi non avrebbe mai rinunciato al piccoletto dispettoso di Tu sì que vales così facilmente, anche perché al pubblico è piaciuto molto durante il sabato sera di Canale 5. Giovannino ha divertito tutti, o quasi, con le sue incursioni e i suoi dispetti a Sabrina Ferilli. Oggi è arrivato nella scuola di Amici proprio seguendo lei, la sua amica del cuore Sabrina! Quest’ultima è stata ospite della puntata del 12 dicembre 2021 per giudicare una gara interna di cover tra i giovani allievi. Durante le esibizioni però ha sentito più volte l’ormai inconfondibile suono dei passi di Giovannino…

Maria ha mostrato sullo schermo l’arrivo di Giovannino ad Amici 21, seguendolo per il corridoio della scuola che porta allo studio. “È arrivato fino a qua”, ha detto Sabrina vedendolo arrivare. La Ferilli aveva con sé anche il famoso “straccetto”, ma oggi Giovannino voleva altro da lei: cantare e ballare insieme. Visto che ad Amici si canta e si balla, insomma, voleva dimostrare di saperlo fare. Ma il piccolo Giovannino ha pure mostrato le sue doti fisiche alla maestra Celentano. “È lei che ha la fissa del piedino, ce l’ho il collino del piedino?”, ha chiesto ad Alessandra.

Dopo i complimenti della Celentano, Giovannino ha chiesto a Sabrina di mostrare anche il suo collo del piede. L’attrice era incredula: “Ma vi rendete conto dove ci siamo impantanati?”, ha detto rivolgendosi al pubblico. Non ha mancato di parlare della complicità tra Maria e Giovannino, come faceva a Tu sì que vales. Sabrina ha persino pensato che Giovannino potrebbe prendere il posto di un professore o di un allievo: “Lei e il folletto hanno stretto questa amicizia straordinaria”.

Giovannino, di cui si conosce ormai la vera identità, ha chiesto a Sabrina di ballare con lui, ma non ha ricevuto un sì come risposta. A questo punto la Ferilli ha svelato che Giovannino le scrive sui social:

“Lui mi scrive sulla mia pagina e io non rispondo minimamente. Io faccio la torta e lui mi scrive ‘Per Giovannino non la fai?’. Faccio l’albero: ‘E una pallina con Giovannino non la metti?’. È entrato in confidenza, ma chiaramente lo ignoro”

Ovviamente Giovannino ad Amici 21 ha portato con sé non solo risate e divertimento, ma anche i famosi botti. In studio esplodevano quando meno se lo aspettavano, i professori così come Maria e Sabrina si spaventavano e non poco. Dopo l’esibizione di ballo, la conduttrice era vicino a Giovannino e si è fatta cogliere impreparata dai botti. Quando ha sentito le esplosioni, infatti, si è accovacciata a terra ma ha perso l’equilibrio. Maria è quasi caduta: “Stavo volando! Io non lo so quando fa i botti, stavo cadendo”, ha commentato. Sabrina si è anche preoccupata, ma per fortuna Maria è riuscita a mantenere l’equilibrio.