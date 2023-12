Giovanni Terzi si leva un macigno dalle scarpe: svelenata su Milly

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno rilasciato un’intervista a Repubblica dove hanno parlato della loro storia e della partecipazione a Ballando con le stelle. Ma, mentre Simona Ventura veniva corteggiata da anni dalla conduttrice, non è accaduto lo stesso al compagno.

Terzi ha rivelato di aver chiesto tempo fa, tramite un’amica, a Milly Carlucci, di poter partecipare, ma ha ricevuto un no. A distanza di anni, la sua posizione è cambiata e come dice anche lui, “è stato raccomandato da Simona“. A loro è stata data questa opportunità di partecipare insieme e l’hanno colta al volo per fare un’esperienza diversa.

“Condividiamo tutto. Adoravo lo show e prima di conoscere Simona, tramite un’amica, avevo chiesto a Milly di partecipare. Ha detto di no. Mi è andata benissimo, lo ripeto: sono raccomandato da lei, mi illumina e sono felice“, ha detto Giovanni. Simona, invece, ha rivelato: “Milly mi corteggiava, avevo fatto con lei Il cantante mascherato: ‘È il momento, devi fare Ballando’. Allora ci è venuta l’idea di Giovanni, partecipazione doppia“.

A proposito degli altri concorrenti, entrambi hanno raccontato che si respira una bellissima atmosfera e che vanno d’accordo con tutti. In particolare, Simona adora Ricky Tognazzi e Wanda Nara. Entrambi stimano molto Teo Mammucari: “Teo è un fuoriclasse, per me è anche più bravo di Fiorello e mi piace umanamente“, ha detto Terzi.

Su Guillermo Mariotto, invece, Giovanni non esprime un buon giudizio. Secondo lui il giurato non è stato molto educato nei suoi confronti: “Però non voglio fare l’ipocrita, Guillermo Mariotto è stato sgradevole con me. Ho la dermatomiosite amiopatica, una malattia rara, ho problemi ai polmoni e non sono un eroe. Se non avessi potuto ballare non avrei partecipato, mi sembrava importante spiegare che sono lì grazie ai progressi della ricerca, il saluto dei medici dell’Ospedale San Matteo di Pavia era in quel senso. E lui finge di addormentarsi mentre parlo? Non è rispettoso“.

La storia d’amore tra Simona e Giovanni

La coppia ha parlato della loro storia d’amore: come si sono conosciuti e i rapporti con gli altri partner e i rispettivi figli. Giovanni e Simona si sono incontrati nel 2018, lui le fece una dedica sul suo libro. Lei il giorno dopo lo chiamò e iniziarono ad uscire.

La conduttrice ha raccontato che inizialmente i suoi figli erano molto protettivi con lei e guardinghi verso lo scrittore. Ma, dopo che lo hanno conosciuto bene, hanno imparato a fidarsi ed oggi c’è molta stima reciproca. In particolare, la coppia vive in un clima sereno e hanno creato una vera e propria famiglia allargata.

“Siamo una vera famiglia allargata. Ho avuto due figli da due donne diverse, mia moglie è morta, l’altra compagna è amica di Simona. I ragazzi sono una squadra. Il nostro Natale sarà bellissimo, tutti insieme“.

A tal proposito la Ventura ha voluto lanciare anche una frecciatina a Ilary Blasi che, con il suo documentario, non ha favorito la presenza di un clima sereno in casa: “Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti. Giovanni idem. Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto mai fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli“.

Per entrambi il benessere dei loro ragazzi è la prima cosa e tramite l’amore e la complicità, ma soprattutto il rispetto, sono riusciti ad unire le due famiglie. Giovanni sa di “dover stare un passo indietro” a Simona, ma lui stesso ha ammesso di non sentire il senso di competizione, nemmeno in una gara come Ballando con le stelle.