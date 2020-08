Giovanni Terzi, colloquio con Signorini: il GF Vip si avvicina, il gossip

Manca poco più di un mese all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip che comincerà lunedì 14 settembre. Al timone del reality Mediaset ritroveremo Alfonso Signorini. E il cast? Il direttore di Chi ha promesso nomi ‘stellari’. E da quanto trapelato fino ad ora pare che sarà di parola. L’ultimo retroscena, raccontato da TvBlog, narra che nelle scorse ore sono stati provinati tre figure di peso: Giovanni Terzi (futuro sposo di Simona Ventura), Alberto Veronesi e Nina Moric. L’ex di Fabrizio Corona pochi giorni fa ha dichiarato di non aver assolutamente intenzione di partecipare a un reality. Tuttavia TvBlog assicura che la modella croata non ha del tutto sciolto le riserve su una sua eventuale partecipazione all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Il fidanzato di Simona Ventura provinato da Signorini per il GF Vip 5

Laddove trovasse conferma lo spiffero del colloquio sostenuto da Terzi e laddove questo accettasse di mettersi alla prova nella trasmissione di Canale 5, Signorini metterebbe a segno un altro colpaccio. Giovanni potrebbe essere la componente intellettuale del reality. Componente che lo scorso anno è stata ad appannaggio di Barbara Alberti e Michele Cucuzza. Stesso discorso vale per il figlio di Umberto Veronesi, Alberto, di professione direttore d’orchestra. C’è poi il nome di Nina Moric che, se accettasse (al momento non pare intenzionata a farlo ma mai dire mai), avrebbe senza dubbio molto da raccontare. Sempre nelle ultime ore sono poi trapelati rumors molto ghiotti relativi a possibili conferme nel cast. A farli emergere Patrizia De Blanck.

Patrizia De Blanck e la confessione sui concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Il portale Isa e Chia è entrato in possesso di un’intervista live realizzata alla De Blank. Intervista in cui la si sente chiaramente dire che entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Non solo: il personaggio televisivo si è lasciata sfuggire che con lei ci saranno anche Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Gabriel Garko. “Gli altri però non so chi sono”, ha concluso la De Blanck. Parole che sembrano a tutti gli effetti ufficializzare i nomi citati. Se così fosse, vorrebbe dire che Signorini starebbe mettendo a punto un cast con i fiocchi. D’altra parte in tempi non sospetti aveva rivelato che c’era la fila di vip che avrebbero voluto partecipare al programma. “Ci sono anche degli insospettabili”, sussurrava.