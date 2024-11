Giovanni Pernice, video: fuorionda iroso e scuse a Bianca Guaccero

Nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice ha palesato tutta la sua rabbia per il faccia a faccia avuto con il giurato Guillermo Mariotto dopo l’esibizione con Bianca Guaccero durante la puntata in onda su Rai Uno sabato 9 novembre. Il clima si è fatto incandescente. Il danzatore si è persino rifiutato di commentare a caldo ai microfoni della trasmissione la performance. Ha preferito stare vicino alla conduttrice pugliese, con la quale, tra l’altro, ha iniziato una love story proprio durante il percorso nel talent show. Infatti, dopo la sfuriata, si è girato verso di lei, l’ha baciata sulla bocca e le ha chiesto scusa per la piega presa dalla situazione.

Il video dello sfogo di Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle

“Non voglio neanche fare l’intervista”, ha chiosato Pernice rivolgendosi a chi era pronto a raccogliere le sue dichiarazioni. Si è subito capito che il danzatore era nero. Prima ancora di dichiarare di non volere parlare a caldo, ha fatto un gesto eloquente con le braccia, mostrando la sua insofferenza. Subito dopo si è girato. Dietro a lui c’era Bianca. L’ha baciata dicendole “amore scusami”. “Ma figurati”, la risposta comprensiva della Guaccero, che gli ha fatto intendere che per lei non c’è stato alcun problema grave. E infatti la conduttrice si è presentata innanzi ai microfoni senza far mancare il suo commento: “”Mi dispiace per Giovanni che ha dovuto battibeccare con Guillermo”.

Dopo aver ricevuto attacchi gratuiti sulla propria professione da parte di giudici non competenti nel ballo, Giovanni Pernice la prima cosa che fa all’uscita dal teatro è chiedere scusa a Bianca Guaccero: “amore scusa”#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/KxGnuBfA1d — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 10, 2024

È la prima volta che i due si danno un bacio amoroso e non scenico negli studi di Ballando con le Stelle. Già comunque era chiaro a tutti che fosse sbocciato l’amore. Ma perché Pernice si è adirato così tanto? In pista, assieme alla partner, ha danzato sulle note di Smells like teen spirit, leggendario brano dei Nirvana. Come da prassi la coppia si è poi presentata davanti alla giuria per ricevere i giudizi. Ciò che ha detto Mariotto ha irritato parecchio Giovanni.

“Pernice – ha sostenuto Mariotto – è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso, vecchio. È inutile che ti inventi niente, non mi piace”. Un giudizio pesante a cui Pernice ha risposto in modo assai piccato in diretta: “Giudica, ma non offendere. Tu non sai esattamente cosa ho fatto nel passato, fare un’offesa del genere è sgradevole. Io prendo giudizi positivi e negativi, ma senza offese. Si chiama rispetto, forse non sai cos’è”. Dopo tale scontro ci doveva essere la classica intervista a caldo nel dietro le quinte. Pernice l’ha bypassata, Bianca ha tentato di smorzare i toni.