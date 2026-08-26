Giovanni Giovanni Pernice crudo e onesto: “Pensai al suicidio dopo il licenziamento da Ballando con le Stelle”

Giovanni Pernice, maestro di Ballando con le Stelle nonché compagno di vita di Bianca Guaccero, in un’intervista onesta e schietta rilasciata al Daily Telegraph, ha rivelato di aver pensato al suicidio quando nel 2024 è stato allontanato da Strictly come dancing, vale a dire la versione inglese della Bbc dello show danzante condotto in Italia da Milly Carlucci. Il suo licenziamento dal cast fu decisa per alcune gravissime accuse che gli vennero mosse dalla concorrente Amanda Abbington. L’attrice sostenne di aver subito da parte del danzatore italiano abusi verbali e fisici nel corso delle prove del programma. Pernice si è sempre dichiarato innocente, smentendo la ricostruzione della 52enne.

Giovanni Pernice: “Bbc mi licenziò da Ballando con le Stelle, pensai al suicidio”

Quando scoppiò il caso, Pernice fu sospeso dalla versione inglese di Ballando con le Stelle. La stampa d’oltremanica lo dipinse come un mostro. Nel frattempo la Bbc gli impose di non rilasciare dichiarazioni ai media fino alla fine dell’inchiesta interna. Inchiesta che lo ha scagionato da quasi tutte le accuse fatte da Abbington, tranne una: quella degli attacchi verbali.

“Ho detto qualche vaffa a una persona che mi insultava allo stesso modo. È possibile essere fuori da un programma per questo?”, ha dichiarato Pernice ai microfoni del Daily Telegraph. Secondo la sua versione e secondo quanto stabilito dall’inchiesta della Bbc, non c’è stata alcuna violenza fisica. Sono invece volate parole grosse. Il ballerino avrebbe sì risposto a tono, ma solo perché sarebbe stato lui il primo a essere bersagliato da parole tutt’altro che tenere da parte dell’attrice.

Dopo la vicenda, Giovanni venne licenziato e sprofondò in un buco nero. Sempre al Daily Telegraph ha confessato che fu un periodo durissimo, in cui non voleva vedere nessuno. Cadde in depressione e ingrassò di quasi 12 chili, sviluppando una miocardite. Fu allora che iniziarono ad affiorare nella sua mente pensieri tragici:

“Sono una persona molto concentrata sul lavoro, non era neppure una questione economica, era più il bisogno di fare qualcosa. Ho sempre voluto essere qualcuno. E non c’era più posto per me in questo settore. Quindi che senso aveva? È stato allora che ho pensato: bene, facciamola finita. Non ha senso. Non riavrò mai ciò che avevo prima”.

Il sostegno del pubblico e la rinascita

Da quel periodo complicato, il compagno di Bianca Guaccero è riuscito a riemergere sia umanamente sia professionalmente. Fondamentale è stato l’affetto dimostratogli dal pubblico. Molte persone gli hanno inviato messaggi per sostenerlo: “È stato il pubblico, la gente comune. In tutto questo periodo sono stati incredibili. A un certo punto il mio agente mi ha detto che in studio erano arrivate tremila lettere che dicevano la stessa cosa: date tutto il nostro affetto a Giovanni”.

Pernice ha anche da poco pubblicato un libro autobiografico intitolato Gio: taking the lead, in cui ha respinto tutte le accuse di Abbington, sottolineando di non avercela con l’attrice, ma con la Bbc, rea, a suo dire, di aver consentito a una persona così fragile, con un passato di depressione, di partecipare a uno show in cui sono richiesti molti sforzi fisici e mentali.