Bianca Guaccero incinta? La conduttrice rompe il silenzio e dice no alle nozze con Giovanni Pernice

Nessun matrimonio in vista e nessuna intenzione di mettere su famiglia: Bianca Guaccero, intervistata da Chi Magazine, ha scacciato i gossip circolati di recente sulla sua relazione con il maestro di Ballando con le Stelle Giovanni Pernice. La conduttrice di Bitonto, ironicamente, ha detto che i giornali, a quanto pare, ne sanno più di lei circa la sua situazione privata. Un modo per smentire le voci che la vorrebbero pronta a sposarsi e incinta. Nelle scorse settimane, infatti, c’è anche chi ha iniziato a parlare di una presunta gravidanza e di un presunto pancino sospetto. Tutte indiscrezioni infondate.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: niente figli e niente matrimonio

“A quanto pare, i giornali sono sempre un passo avanti rispetto a me: tra poco andrò a fare il test”, ha confidato Guaccero ridendo, riferendosi a un test di gravidanza che non farà, per il semplice fatto che non è in dolce attesa. Ha poi aggiunto che addirittura c’è chi si è divertito a creare delle immagini con l’intelligenza artificiale in cui lei e Pernice erano alle prese con i giochi per i neonati. “Le conservo sul telefono perché mi fanno sorridere”, ha chiosato.

Bianca conosce bene il giochino della cronaca rosa. “So bene che, per il mondo del gossip, dopo sei mesi di relazione sembra quasi obbligatorio parlare di matrimonio e figli. Io, però, ho una visione più tradizionale: credo che una coppia debba avere il tempo per conoscersi davvero, costruire prima un equilibrio mentale e poi, eventualmente, anche una casa concreta”, ha ragionato. In altre parole, non solo non è incinta, ma non sta nemmeno pensando di sposarsi. Una doccia gelata per i suoi fan più accaniti che già se l’erano immaginata con l’abito bianco.

Nella testa della conduttrice il percorso è molto chiaro: dopo aver approfondito la conoscenza, si può pensare alla convivenza. Poi al matrimonio e, infine, ai figli. Per ora lei e Giovanni non sono nemmeno al primo step. I vari impegni professionali li costringono a una vita non semplice da organizzare. Ciò però non significa che il loro rapporto stia attraversando un momento di difficoltà.

“Oggi – ha osservato – se nell’arco di un anno non hai compiuto tutti questi passaggi, si parla subito di crisi. Ma non è così. Le relazioni, a volte, incontrano difficoltà anche quando ogni tappa viene rispettata con cura, figuriamoci quando tutto avviene senza il giusto tempo. Per me è più sano seguire un percorso graduale“.

Meglio vivere il presente…

La 45enne pugliese ha spiegato che con Pernice ama stare sul divano a guardare film o a giocare alla PlayStation. “Ci divertiamo con poco”, ha sottolineato, aggiungendo che sia per lei sia per il ballerino le cose più semplici sono quelle più importanti. Infine ha dichiarato che da quando è scoccata la scintilla con il danzatore, per la prima volta, non si è posta la domanda se fosse l’uomo della sua vita. In pratica ha deciso di viversi il presente, senza farsi schiacciare dalle aspettative del futuro. E tale atteggiamento l’ha aiutata a godersi più serenamente la relazione.

“È stata la prima volta che non mi sono fatta questa domanda sul futuro e, forse, è il modo giusto per affrontare le storie d’amore, perché finora sono sempre stata un po’ apprensiva. Con Giovanni è stato talmente naturale che… è nata così e continua così. Facciamola andare avanti in questo modo e facciamola durare, io ce la metto tutta”, ha concluso.