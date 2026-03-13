Bianca Guaccero “aspetta un figlio” con Giovanni Pernice, foto e retroscena sulla presunta gravidanza

Bianca Guaccero al centro del gossip. Si mormora che sia incinta. Nelle scorse ore ha cominciato a circolare in rete una foto della conduttrice e attrice di Bitonto in cui si nota un pancino sospetto. A divulgare lo scatto è stata l’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano. Immediatamente l’indiscrezione è stata rilanciata da diverse testate e, molto probabilmente, sarà anche stata letta dalla diretta interessata che, al momento, non ha confermato, ma nemmeno smentito, il pettegolezzo sul suo conto e su quello di Giovanni Pernice, ballerino professionista con cui fa coppia dall’autunno 2024.

Bianca Guaccero è incinta?

Guaccero e Pernice si sono conosciuti nel 2024 a Ballando con le Stelle. Lui maestro, lei sua allieva. Il loro percorso è stato da incorniciare: sono arrivati sul gradino più alto del podio e, fatto ancor più importante, si sono innamorati perdutamente. Da allora fanno coppia e sono molto affiatati. Di recente è anche trapelata la voce di una possibile proposta di matrimonio di lui. Anche in questo caso, così come su quello relativo alla presunta dolce attesa, l’attrice e il danzatore hanno preferito rimanere in silenzio.

Quel che è certo è che la love story gode di ottima salute. In tempi non sospetti il 35enne ha definito la compagna “un grande amore”. A gennaio, con la 45enne, si è concesso una fuga ultra romantica nella città degli innamorati, Parigi, mentre nel giorno di San Valentino le ha riservato una dedica pubblica mozzafiato. Una serie di circostanze che spingono a pensare che la relazione sia solida e, chissà, forse pronta a un ulteriore step, ossia il matrimonio e un figlio. O forse entrambe.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: l’amore e la distanza

Pernice non è padre, mentre Bianca è già madre di Alice, frutto d’amore nato nel 2014 dal matrimonio dell’attrice con il regista Dario Acocella (le nozze sono giunte al capolinea nel 2017). Come spiegato, la storia sentimentale tra il volto di Ballando con le Stelle e Guaccero procede spedita. L’unico ostacolo è che spesso deve confrontarsi con il fattore distanza, in quanto Giovanni non di rado lavora all’estero, in particolare in Inghilterra. Se ci fosse davvero un bebè in arrivo, probabilmente le distanze geografiche potrebbero essere ulteriormente ridotte. Quelle del cuore no, perché sono ormai già state completamente abbattute da tempo.