Conversano sotterra l’ascia di guerra con Serena. Nozze con Giada? News

Giovanni Conversano sotterra l’ascia di guerra: le ultime dichiarazioni su Serena Enardu. Spazio poi al matrimonio ‘in bilico’ con Giada Pezzaioli: ci sono novità

Giovanni Conversano è stato uno dei personaggi più chiacchierati durante Temptation Island Vip 2. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato indirettamente nelle discussioni scatenatesi attorno al reality. Fin dalla prima puntata andata in onda, non ha risparmiato frecciatine, anzi frecciatone, all’ex Serena Enardu, continuando, strada facendo, a stuzzicare la sarda. Ora, però, pare sia giunto il momento di sotterrare l’ascia di guerra. Nell’ultima diretta Instagram concessa ai fan, Giovanni è stato categorico, dicendo di non voler più tornare sulla vicenda. Spazio anche all’argomento matrimonio con Giada Pezzaioli. Finora la donna non ha ancora detto ‘sì’ alla sua proposta, fatta in mondovisione a Vieni da Me (Rai 1), programma condotto da Caterina Balivo.

Conversano: con Serena il capitolo si chiude

“Ho seguito l’inizio e l’epilogo di Temptation. Niente di particolare, niente di nuovo” esordisce Conversano riferendosi a Serena. Poi il cambio di rotta: “Ora, però, voglio parlare solo delle mie cose, basta!”. Lungo la diretta Instagram in molti fan hanno provato a estrapolare altre dichiarazioni in merito alla sua ex sarda, ma Giovanni è stato irremovibile e più volte ha sottolineato che non vuol più esternare alcunché sulla vicenda. “Parlo di Giada ed Enea, stop”, ha chiosato. E a proposito della compagna e del matrimonio che tutt’ora rimane in bilico (lei ha risposto con un “vedremo” tutt’altro che convinto a Vieni da Me), ha anticipato delle novità a breve: “La settimana prossima sarò ancora in tv. Non posso anticiparvi niente ma ne vedremo delle belle”.

“Lei si è sempre professata una santa, io mi sono assunto le mie responsabilità”

Pochi giorni fa, Conversano ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, dichiarando: “Lei (Serena Enardu, ndr) si è sempre professata una santa, io mi sono assunto le mie responsabilità. […] Mi fa piacere che 12 anni dopo le cose siano andate come sono andate, così anche gli spettatori hanno avuto modo di capire”.