Giada Pezzaioli torna a Vieni da Me: altra doccia gelata per Conversano

Giada Pezzaioli torna a Vieni da Me e dà un’altra doccia gelata a Conversano sul matrimonio. Spunta anche un retroscena privato avvenuto dopo il rifiuto in diretta (“Non ha avuto il coraggio…”)

Giada Pezzaioli è tornata a Vieni da Me, una settimana dopo aver rifilato una doccia gelatissima al compagno Giovanni Conversano. Ricordiamo che l’ex tronista aveva chiesto in sposa la fidanzata in diretta televisiva, proprio nel programma di Caterina Balivo. Peccato che lei, al posto di uno scontato si e tante lacrime, abbia risposto con un “Vedremo“. Che la proposta non sia stata accettata lo ha confermato anche lo stesso Giovanni su Instagram, subito dopo l’ospitata su Rai 1. Oggi la Miss è tornata nel salotto di Rai 1 per spiegare l’inaspettata reazione avuta la settimana scorsa. Durante la chiacchierata ha dato un’altra doccia gelata al compagno.

Balivo: “Il gelo in studio c’è stato”. Giada risponde

La Balivo è molto schietta a riguardo del rifiuto della proposta di matrimonio e afferma: “In effetti il gelo in studio c’è stato”. La Pezzaioli quindi ripercorre tutte le tappe della sua love story, narrando anche un aneddoto riguardante i suoi genitori. Ossia di quando vennero a sapere che il suo fidanzato era l’ex tronista. “Quando gli ho detto a mio padre che il mio fidanzato era Conversano, è calato lo stesso gelo che è calato qui durante la proposta di matrimonio”, racconta la Pezzaioli che aggiunge che i genitori, una volta conosciuto l’ex tronista, hanno cambiato idea e l’hanno accolto senza problemi. Si giunge poi al nocciolo della questione: perché non ha accettato la proposta di nozze di Giovanni?

Conversano, Giada e la proposta di matrimonio non gradita: “Immaginavo qualcosa di diverso”

“Il tuo vedremo non lo abbiamo capito”, aggancia la Balivo. “Voglio spiegare la mia risposta“, replica Giada, “Immaginavo una proposta diversa, un anello che è un simbolo, anche di bigiotteria“. Insomma, la Pezzaioli fa capire chiaramente che la sua idea di proposta di matrimonio era ben differente da quella messa in atto da Conversano: “Pensavo a un qualcosa di più intimo. Mi dispiace aver reagito così, non era mia intenzione… Giovanni è poco romantico. In quel momento non me la sono sentita di dire ‘sììì'”.

Giada Pezzaioli, anche stavolta il sì non arriva. Poi il retroscena ‘privato’: “Sai che Giovanni non ha avuto il coraggio di aprire l’argomento”

Finita qui? No, la Balivo lancia una clip registrata realizzata da Conversano che dice: “Io oggi sono qui a casa con Enea, ho capito la reazione che hai avuto l’altro giorno. Ti amo profondamente, volevo essere certo che fossimo in due a volere ciò […] La mia proposta è ancora valida, anche se comprendo le tue esigenze”. Ma Giada non cede: “Io la risposta ce l’ho nel mio cuore, gliela dirò a quattrocchi”. La Balivo incalza: “Ma quel ‘vedremo’ è un sì?”. “Lui merita una risposta a quattrocchi”, ribadisce Giada. Il sì non arriva nemmeno stavolta. “Ma sai che Giovanni non ha avuto il coraggio di aprire l’argomento a casa?”, ha sussurrato infine la Miss, riferendosi al rifiuto in diretta televisiva. Pare proprio che questo matrimonio, almeno in questo momento, ‘non s’ha da fare.’