Conversano chiede in sposa Giada in tv, il sì non arriva: doccia gelata

Giovanni Conversano chiede in sposa Giada Pezzaioli a Vieni da Me (Rai 1) ma non arriva il sì: “Imbarazzo totale” in studio. Caterina Balivo incredula

Giovanni Conversano sbarca a Vieni da Me e nel salotto televisivo di Caterina Balivo chiede in sposa Giada Pezzaioli, ma il sì non arriva e nello studio di Rai 1 scatta l’imbarazzo. L’ex tronista, prima di dichiarare le sue intenzioni matrimoniali, ha ripercorso le tappe della sua love story. Una love story nata molto tempo fa, quando la bellezza di Montichiari (Brescia) aveva 16 anni (Conversano all’epoca ne aveva 31). Nove anni d’amore, che sono culminati oggi con la proposta nuziale in diretta tv non andata a buon fine.

Giada Pezzaioli, la reazione che lascia tutti di stucco a Vieni da Me

Per rendere la proposta una sorpresa, l’ex fidanzato di Serena Enardu, inizialmente, è giunto in studio da solo, mentre la Pezzaioli, con una scusa, è stata tenuta all’oscuro di tutto venendo ‘insonorizzata’ nei camerini riservati al trucco e parrucco. Poi innanzi alla Balivo si è seduta lei, mentre Conversano è andato a prendere un mazzo di rose rosse. Nel frattempo la conduttrice, per far trascorrere un po’ di tempo e dare modo a Giovanni di preparare la proposta, ha chiesto alla Pezzaioli della sua avventura a Miss Italia. Poi ecco spuntare Conversano che si inginocchia innanzi alla compagna e fa partire la dedica strappalacrime: “Io, dopo nove anni sono qui a chiederti qualcosa di importante […] Ti ho sempre supportata in tutto il tuo percorso, so che hai 14 anni in meno di me e potresti avere qualsiasi altro uomo, ma mi sei sempre stata vicino anche nei momenti difficili […] Cercherò di essere meno rompiscatole di quello che sono… ma soprattutto voglio sposarti”. Peccato che Giada, dopo aver sentito tali parole, ha reagito in modo inaspettato.

Conversano: “Vuoi sposarmi?”. Giada: “Vedremo dai, mi hai fatto aspettare 9 anni”

“Addirittura? Possiamo sdrammatizzare questa situazione. Imbarazzo totale”, esclama spontaneamente Giada, lasciando tutti di stucco. Poi bacia Conversano ma il sì alla proposta non giunge. La Balivo se ne accorge e lo fa notare. Giovanni ci riprova: “Mi vuoi sposare?”. Altra doccia gelata ricevuta dalla fidanzata: “Vedremo dai, mi hai fatto aspettare 9 anni”. Il sì proprio non arriva. La Balivo è incredula e sussurra: “Giovanni io non ho capito se è andata bene o male”. Non troppo bene, viene da dire. Chissà se le nozze si faranno.