Giovanni Conversano, nuova bordata a Serena: l’ex continua a infierire

Temptation Island Vip, Giovanni Conversano: nuova frecciatina a Serena

Giovanni Conversano non molla e continua a seguire il percorso della sua ex fidanzata a Temptation Island Vip. Serena pare abbia ricevuto una nuova stoccata social. Questa volta è stato meno pesante della precedente, anche se la puntata è lunga e c’è da aspettarsi davvero di tutto. Anche oggi riuscirà ad essere il perno di questa seconda puntata del docu-reality in onda su Canale 5?! Staremo a vedere! Conversano non le manda a dire e i vari sostenitori della Enardu, così come i fan dello stesso Giovanni, erano curiosi di capire se il diretto interessato avrebbe commentato o meno i nuovi risvolti dell’avventura che la sarda sta vivendo all’interno del villaggio delle fidanzate.

Giovanni Conversano contro Serena Enardu: un’altra bordata all’ex

Giovanni ha commentato le prime immagini di Serena della seconda puntata di Temptation con una nuova storia Instagram. Sul profilo di Conversano è apparso prima un video in cui l’ex tronista di Uomini e Donne fa sapere di essere ad un compleanno di 18 anni e chiede ai suoi follower di aggiornarlo su quanto stesse accadendo. Il messaggio dell’uomo non è chiaro se fosse indirizzato alla partita di calcio che sta giocando la squadra del Lecce o se fosse invece riferito alla situazione della Enardu. In ogni caso, ciò che ha scritto dopo ha chiarito un po’ il tutto.

Serena Enardu a Temptation Island Vip con Pago: il commento di Giovanni Conversano

Giovanni Conversano spiazza di nuovo tutto il web. “Ragazze ho il cellulare al 5%… se si spegne leggo dopo. Speriamo di non proseguire con le figure di m…..!” A quanto pare, la frecciatina ha tutte le carte in regola per essere indirizzata proprio alla sua ex fidanzata. Questa volta, come la prenderà la sorella di lei?! Ricordiamo che Elga ha difeso a spada tratta la sua amata.