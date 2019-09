Giovanni Conversano lettera su Di Più a Serena Enardu: nuove rivelazioni dopo Uomini e Donne

Giovanni Conversano continua a fare rivelazioni sull’ex fidanzata Serena Enardu, conosciuta anni fa a Uomini e Donne. Ora che la sarda è protagonista di Temptation Island Vip, l’ex tronista è tornato a farsi vivo prima su Instagram, dove non sono mancati attacchi e frecciatine tramite video e stories, e ora tramite i giornali. Dopo un’intervista rilasciata a Nuovo, Conversano ha scritto una lunga lettera pubblicata sul settimanale Di Più. Una missiva nella quale il 40enne ha chiesto alla sua ex corteggiatrice delle scuse pubbliche per il modo in cui l’ha lasciato quasi dieci anni fa. All’epoca Serena ha parlato di un presunto tradimento da parte di Conversano ma il pugliese ha sempre smentito e torna a farlo anche oggi.

Giovanni Conversano attacca Serena e difende Pago

“Serena, nel periodo del nostro legame mi facesti passare per un demonio assetato di popolarità. Uno cui non fregava nulla di te. Tu preferivi recitare la parte della fidanzata triste. Una che, mentre ero sempre in giro a fare chissà che cosa, se ne stava a Cagliari ad aspettarmi. Invece, come si è visto in questi giorni su Canale 5, non è dato sapere che cosa facevi in mia assenza”, ha dichiarato Giovanni Conversano. “Sei una che ammicca. Sei una che balla senza tenere conto che il tuo compagno è a poche centinaia di metri da te, dall’altra parte della stessa isola. Infischiandotene del fatto che, con certezza, vedrà quello che hai combinato e soffrirà come un cane ferito. Proprio come ho sofferto io quando dicesti che non ero un ragazzo serio, che ti tradivo. Già, Serena, perché tu facesti soffrire anche me. Infischiandotene“, ha aggiunto.

Giovanni Conversano: “Mai tradito Serena Enardu”

“Mi facesti passare per l’uomo che non sono, per un uomo che manca di rispetto alla donna che dice di amare, per un uomo che tradisce senza pensarci due volte sfruttando la propria popolarità e gli eventi. Serena, passai momenti drammatici per colpa tua. Mia madre, cui ti avevo presentato, per settimane non mi rivolse la parola. Io non sono mai stato come mi hai descritto“, ha puntualizzato Giovanni Conversano, che ha negato di aver mai tradito la Enardu con Pamela Compagnucci, ex fiamma di Federico Mastrostefano, altro ex tronista di Uomini e Donne.

Nuova frecciatina di Giovanni Conversano a Serena

“Non sono mai stato l’uomo che hai descritto, chi mi conosce questa cosa la sa bene. Io so che nella vita tutto torna. Serena, sei una donna capace di far soffrire. Una donna che ha paura del tempo che passa. Una donna che sognava lo spettacolo ma che si è ritrovata ai margini di quel mondo. Fatti un esame di coscienza”, ha concluso Giovanni Conversano, oggi felice accanto alla compagna Giada Pezzaioli, dalla quale due anni fa ha avuto il figlio Enea.