Giovanni Conversano non si ferma: nuove rivelazioni su Serena Enardu

Serena Enardu a Temptation Island Vip: nuove rivelazioni di Giovanni Conversano

Continuano le frecciatine e stoccate di Giovanni Conversano nei confronti di Serena Enardu. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne si è scagliato duramente con la protagonista di Temptation Island Vip. Ora ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo, nella quale ha attaccato ancora una volta la 43enne sarda, la cui storia d’amore con il cantante Pago è stata messa in discussione nel programma di Alessia Marcuzzi. Conversano, che oggi è felicemente impegnato con la modella Giada Pezzaioli dalla quale ha avuto il figlio Enea, ha precisato che sono state le sorelle Enardu a tirarlo in ballo e che lui non ha di certo bisogno della popolarità perché appagato dal punto di vista privato e professionale.

Giovanni Conversano torna ad attaccare Serena Enardu

“È stata lei a tirarmi in ballo. Per anni Serena e sua sorella Elga hanno vissuto della mia luce riflessa e ora tornano a parlare della mia storia con lei per spostare l’attenzione su di me, distogliendola da quello che la mia ex fidanzata sta facendo a Temptation Island Vip”, ha dichiarato Giovanni Conversano alla rivista edita da Cairo Editore. “Non ho bisogno di farmi pubblicità: oggi sono un uomo realizzato e sereno, ho le mie tre aziende da gestire e una bella famiglia. Lei, invece, non so nemmeno di cosa viva…“, ha aggiunto il pugliese 40enne. Conversano non ha poi rinunciato a un’altra bordata: “Dopo tutti questi anni i nodi vengono finalmente al pettine. Quando la gente mi chiede che cosa pensi di lei, rispondo che è la donne che è sempre stata”.

Giovanni Conversano tira in ballo Pamela Compagnucci

“La nostra storia era finita perché mi aveva accusato di averla tradita con Pamela Compagnucci (ex corteggiatrice di Federico Mastrostefano, ndr), anche se non era vero. A quanto pare oggi lei sta tradendo il suo compagno Pago con un tentatore di Temptation Island Vip”, ha ribadito Giovanni Conversano che, nonostante tutto, definisce Serena Enardu “un capitolo chiuso”.