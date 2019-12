Conversano al GF Vip? “Media QI non può essere alzata”. Con chi ce l’ha

Giovanni Conversano: “Io al GF Vip? La media del Q.I. non può essere alzata”. Ecco con chi ce l’ha l’ex tronista

Giovanni Conversano, che nelle scorse settimane è tornato sulle pagine del gossip in maniera indiretta (ci sono state diverse punzecchiature riferite all’ex Serena Enardu durante la partecipazione di quest’ultima a Temptation Island Vip 2), ha rilasciato qualche dichiarazione sarcastica in merito al prossimo Grande Fratello Vip. Le sue parole sono arrivate via social, in risposta a dei suoi fan di Instagram. Ma con chi ce l’ha il compagno di Giada Pezzaioli? A chi si riferisce? Il sospetto che sia stata lanciata un’altra frecciatina a Serena c’è, seppur la donna non è stata da lui espressamente nominata.

Conversano al Grande Fratello Vip? “Credo che cerchino qualcuno che abbia un ‘profilo’ diverso”

“Per il karma vogliamo anche te al GF Vip”, il pensiero di un utente Instagram al quale Conversano ha voluto replicare così: “Credo che cerchino qualcuno che abbia un ‘profilo’ diverso”. Ma l’ironia non è finita qui. Qualcun’altro ha incalzato: “Faresti il botto. Alle donne con la denuncia facile verrebbe un colpo”. “La media del Q.I. non può essere alzata. Deve essere sotto determinati indici”, la risposta di Giovanni. Ma chi sono le donne con la “denuncia facile” di cui si parla? Non sembra peccato credere che il fan si sia riferito a Serena ed Elga Enardu.

Temptation Island Vip 2, Serena ed Elga hanno querelato Giovanni Conversano? Parla Giada Pezzaioli e smentisce

Durante e dopo Temptation Island Vip 2, Conversano ha pizzicato diverse volte l’ex fidanzata Serena, con la quale fu protagonista a Uomini e Donne diversi anni fa. La gemella Elga ha lasciato intendere nelle precedenti settimane che, assieme alla sorella, avrebbe sporto querela nei confronti dell’ex tronista pugliese. Pare però che la denuncia non sia mai stata formalizzata. “Se qualcuno ha mai avuto dubbi la risposta è ovviamente no”, ha dichiarato Giada Pezzaioli sulla vicenda.