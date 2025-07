Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sposi, foto e bufera per l’abito di lei

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sono marito e moglie. L’ex tronista di Uomini e Donne e la 31enne bresciana sono convolati a nozze sabato 25 luglio, dopo circa 15 anni di fidanzamento. La coppia ha due figli, Enea (nato nel 2017) e Ambra (venuta alla luce nel 2021). Il matrimonio è stato celebrato in Puglia, terra di origine di Conversano e terra ‘d’adozione’ della Pezzaioli. Il fatidico “Sì” in chiesa è stato pronunciato davanti a parenti e amici. La comitiva ha poi festeggiato nella splendida location offerta dalla masseria Corsaro che ha sede nel paese di Nardò, in provincia di Lecce.

Polemica per l’abito della sposa

Nella giornata di domenica 26 luglio, i neo sposi hanno pubblicato alcuni scatti dell’evento nuziale. Per il grande giorno, Conversano ha optato per un frac scuro elegantissimo con papillon e camicia bianchi. La sposa ha invece scelto un abito bianco con scollo profondissimo totalmente in pizzo, con una gonna in vaporoso tulle. Immancabile il lungo velo. Il vestito è stato commentatissimo dai fan ed ha generato commenti sia positivi sia negativi.

C’è chi lo ha trovato elegante e chi assolutamente inadatto a un cerimonia in chiesa per via dell’ampia scollatura. Su Instagram, in alcuni casi, si è scatenata una vera e propria faida tra followers. Estimatori e detrattori si sono azzuffati verbalmente. Per farla breve, la scelta dell’abito da parte della bresciana non ha convinto tutti. Pazienza!

Le tappe della storia d’amore tra Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano

Conversano e Giada Pezzaioli si sono conosciuti quando lei era giovanissima. Tra i due ci sono 15 anni di differenza. La scintilla scoccò quando lui aveva 31 anni mentre lei solamente 16. All’epoca Giovanni già aveva raggiunto la popolarità televisiva grazie alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Quando si venne a sapere pubblicamente della love story, pochissimi non storsero il naso. Molti infatti ipotizzarono che la relazione sarebbe finita in un batter baleno. E invece è andata a farsi via via più solida. Poi i figli, la famiglia e ora le nozze. Viva gli sposi!