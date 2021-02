Conversano, la grande paura: “Giada e mia figlia potevano morire”

Si è allargata la famiglia di Giovanni Conversano. Qualche settimana fa l’imprenditore e opinionista televisivo è diventato papà per la seconda volta della piccola Ambra. Frutto del grande amore con la compagna Giada Pezzaioli, dopo la nascita di Enea che oggi ha tre anni. Per la modella e web influencer non è stato facile portare avanti una gravidanza in piena pandemia e Conversano ha raccontato che in alcuni momenti ha temuto il peggio.

Ma al di là del Coronavirus Giovanni Conversano era preoccupato per la decisione di Giada Pezzaioli, con la quale fa coppia fissa da anni. La 27enne si era ostinata a fare il parto naturale dopo il taglio cesareo con il quale è nato il primogenito Enea. Una scelta sconsigliata dal ginecologo ma che ha portato Giada ad andare dritta per la sua strada.

Provare una VBAC, ovvero un vaginal birth after cesarean, è un’esperienza che molte donne vogliono provare ma che ha dato più di qualche pensiero a Giovanni Conversano. Al settimanale Nuovo il 41enne ha raccontato:

“Giada si è ostinata a fare il parto naturale nonostante Enea fosse nato con il taglio cesareo. Per questo motivo il ginecologo ce l’aveva sconsigliato. Ed è stato il mio pensiero continuo per mesi, finché lei non ha partorito”

L’ex di Serena Enardu ha inoltre ammesso di aver avuto un crollo psicologico poco prima della nascita di Ambra. Giovanni ha dichiarato:

“Giada ha firmato il consenso informato, per cui c’era il rischio che lei e la bambina potessero morire. Insomma, anche se Giada era sotto controllo, c’era un’alta probabilità che questo potesse accadere, dato che nel parto precedente aveva fatto il cesareo. Ho cercato di convincerla a evitare ma lei sentiva forte il desiderio di provare l’esperienza del parto naturale. In più, a causa del cesareo, tre anni fa le avevano dato quaranta punti di sutura e sei mesi di degenza. Una sofferenza”

Convesano ha assistito al parto della Pezzaioli ma ha preferito posizionarsi alle spalle della madre dei suoi figli. Una scelta fatta per paura e quando Ambra è nata Giovanni è scoppiato a piangere. Ora che la grande paura è passata l’ex calciatore è un mammo perfetto.

Giovanni ha rivelato che aiuta molto Giada con la neonata. L’opinionista di Barbara d’Urso si occupa delle pappe notturne e non ha alcun problema a dormire solo quattro ore. Il diretto interessato ha affermato che l’arrivo della bambina ha portato ancora più gioia e felicità nella sua famiglia.

Il matrimonio di Conversano e Giada è saltato

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli stanno insieme da tempo ma ancora non sono marito e moglie. Per amore la modella si è trasferita in Puglia, dove il compagno gestisce alcune attività. I due dovevano convolare a nozze lo scorso 28 marzo ma a causa dell’emergenza Coronavirus tutto è saltato. Giovanni ha assicurato che appena sarà possibile porterà all’altare la sua Giada.