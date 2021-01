Conversano e Giada Pezzaioli, è nato il secondo figlio: nome e sesso

Giovanni Corversano e Giada Pezzaioli sono diventati genitori per la seconda volta. Ieri notte infatti la modella ha finalmente partorito e dato alla luce una bella bambina. A dare la notizia sono stati i genitori bis nel profilo social di Giovanni. I due si sono mostrati sorridenti e colmi di gioia per l’arrivo della piccola bimba. Giada nello scatto la tiene in braccio mentre Conversano fa un selfie che non nasconde il dolce visino della figlia.

Nella didascalia del post Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne ha espresso tutta la sua contentezza. Ha scritto che nella notte di ieri, durante la nascita della figlia, ha provato l’emozione più grande della sua vita. Infatti, dopo alcune riserve che Conversano aveva espresso in merito alla sua partecipazione al parto “in diretta”, alla fine l’esito è stato positivo. Sicuramente un’esperienza e una gioia che non dimenticherà mai e che sarà per sempre impressa nella sua mente e nel suo cuore. Infine, ha augurato di provare le sue stesse emozioni a tutti i papà del mondo.

Nel post pubblicato su Instagram Giovanni Conversano ha anche ringraziato tutto il personale medico che ha assistito la sua compagna. La modella ha deciso di partorire infatti nell’Ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano, in provincia di Lecce. I due hanno ringraziato in primis le ostetriche che hanno seguito la Pezzaioli e poi il dott. Tinelli che si è occupato del benessere della bimba fino alla nascita. Giovanni ha spiegato che il merito del medico è stato anche quello di aver consentito un parto naturale dopo un cesareo precedente.

Infine, Conversano ha concluso il post sottolineando la professionalità degli ospedali del Sud, che evidentemente non hanno nulla da invidiare a quelli del Nord. Un’altra chicca che in queste ore è stata svelata dall’ex tronista di Uomini e Donne è che la coppia ha svelato il nome della nuova arrivata. La bimba si chiama Ambra.

Per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli questo è il secondo figlio. Infatti, i due personaggi noti sono anche la mamma e il papà di Enea, nato a luglio del 2017. In quel frangente l’arrivo del piccolo era stato accolto con grande gioia ma aveva anche scombussolato i piani della coppia che stava ponderando l’idea del matrimonio.