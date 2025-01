Giovanni Ciacci torna in tv dopo la “blacklist”: l’abbraccio con Balivo

Sono passati cinque anni dalla loro ultima apparizione televisiva, ma oggi è successo. Giovanni Ciacci e Caterina Balivo si sono ufficialmente riabbracciati a La Volta Buona e il costumista le ha regalato un grandissimo mazzo di fiori. Che fine aveva fatto Giovanni dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2022? Nessuno lo sa, ma è proprio lui a dire di essersi allontanato, finendo in quella che chiama “una blacklist televisiva“. Eppure, Caterina e Giovanni hanno condiviso molto insieme: vi ricordate il programma Detto Fatto? Loro due facevano coppia fissa e funzionavano tantissimo. Qualcosa, però, dopo quell’esperienza del 2013 cambiò e le loro strade si sono ufficialmente divise.

La reunion di Giovanni Ciacci e Caterina Balivo piace: il pubblico li vuole insieme!

La carriera di Giovanni Ciacci è stata una montagna russa di emozioni ed esperienze. Dopo la sua partecipazione al GF Vip del 2022, il costumista non è stato molto presente sul piccolo schermo, ma finalmente mercoledì 15 gennaio 2025 è successo: lui e Balivo, la sua fedele alleata in Detto Fatto, si sono riuniti in un abbraccio sentito! Questa reunion la conduttrice l’ha accolta a braccia aperte, ricevendo anche dei meravigliosi fiori dal costumista, visibilmente emozionato di essere lì. Il momento, felicissimo, è stato descritto su X come un grande evento; sono tante le persone che hanno mostrato il desiderio di rivederli insieme a Detto Fatto, così come sono tanti gli utenti che hanno espresso entusiasmo nel ritrovare quella coppia frizzante al centro dello studio!

Qualcuno li vorrebbe di nuovo vedere all’opera, ma questo, molto probabilmente, rimarrà utopia.

Che fine aveva fatto Giovanni Ciacci? La depressione dopo il GF

Lo stylist non ha certo vissuto una vita facile e non l’ha certamente vissuta dopo l’esperienza al Grande Fratello. Entrato nel reality per parlare della sua sieropositività e per sensibilizzare sul tema, Giovanni Ciacci ha più volte raccontato di avere vissuto un periodo davvero difficile una volta uscito dalla Casa. Se bene ricordate il GF di Ciacci finì con una squalifica e dopo di essa la sua carriera mutò. “Il telefono ha smesso di squillare“, aveva raccontato il costumista, entrando poi più nel dettaglio e confessando di avere attraversato la depressione in maniera molto, molto forte. Insomma, non un periodo particolarmente facile per lo stylist, che oggi a La Volta Buona è tornato col sorriso e con il suo pizzetto blu iconico.

Una riunione carismatica quella tra Balivo e Ciacci, che pare non avere tenuto conto del tempo passato e delle strade divise. Chissà, sarebbe bello rivederli insieme, no?