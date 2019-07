Giovanni Ciacci sbarca a Sky: condurrà un nuovo programma da settembre

Giovanni Ciacci, dopo l’addio al programma di Rai2 Detto Fatto, trasmissione che lo ha consacrato sul piccolo schermo, è pronto per una nuova avventura televisiva: come annunciato da TvBlog – e come confermato pochi minuti fa dal diretto interessato – nella prossima stagione, lo ritroveremo su Sky, più precisamente su Tv8, da settembre. A lui è infatti stata assegnata la conduzione di Vite da copertina, in onda il pomeriggio e quotidianamente dal 2016. Lo scorso anno lo show ha visto al timone Alda D’Eusanio che ora passa il testimone a Ciacci per una edizione che si preannuncia ricca di novità rispetto al passato. Gli impegni televisivi per Giò Giò non dovrebbero però essere finiti qui. Per lui c’è in serbo altro.

Il costumista rilancia la notizia della sua nuova avventura televisiva

“In corso in questi giorni i casting per la figura femminile del programma ‘Vite da copertina’: finora sarebbero state provinate le attrici Giorgia Wurth, Euridice Axen e Barbara De Rossi e le conduttrici ed ex veline di Striscia la notizia Giorgia Palmas e Federica Nargi”. Questo il retroscena svelato da TvBlog che poi ha però fatto sapere che a spuntarla è stato Ciacci. Il costumista, appena uscita la notizia sulle agenzia di stampa e sui siti di settore, l’ha prontamente rilanciata tra le sue Stories Instagram e con un post. Ci si aspetta ‘un testa coda’ del programma Sky che con l’arrivo di Giò Giò dovrebbe prendere una piega più popolare e meno di nicchia.

Ciacci, tra Sky e Mediaset

Per Ciacci gli impegni per la stagione che verrà non sono finiti qui. Infatti dovremmo trovarlo spesso anche nei salotti di Barbara d’Urso. D’altra parte già quest’anno c’è stato un suo avvicinamento al mondo Mediaset grazie alla partecipazione ad alcune puntate di Live – Non è la d’Urso. “Ho lasciato Detto Fatto perché ho un nuovo progetto televisivo di cui si parlerà moltissimo, una vera bomba. Non dico quale, perché non voglio rovinare la sorpresa. Ma posso dire che sarà a settembre e lavorerò con una persona che stimo molto” dichiarava il mese scorso Ciacci a Nuovo Tv.