Giovanni Ciacci e le scollature di Barbara d’Urso: parla lo stylist

Giovanni Ciacci, le parole sulle scollature di Barbara d’Urso: parla lo stylist

Giovanni Ciacci, ospite a Tv Talk, storico programma del sabato pomeriggio di Rai 3, ha parlato di diversi temi, discettando sulla tv contemporanea, sul mondo dello spettacolo e sulla moda che passa da e per esso. Inoltre ha parlato di una conduttrice assai celebre: Barbara d’Urso. A proposito di Barbarella ha spezzato qualche lancia a suo favore su un tema spesso dibattuto tra i telespettatori: i suoi abiti e le sue scollature. Certo, non si tratta dei massimi sistemi, ma si sa che il gossip interessa per le pieghe ‘leggere’ in cui si incunea.

“Barbara d’Urso fa bene a sfoggiare il décolleté”

Non è un mistero che il pubblico televisivo di Barbara d’Urso si divida sui suoi capi d’abbigliamento, così come non è un mistero che qualcuno non abbia un’opinione troppo positiva di alcuni décolleté sfoggiati dalla conduttrice. Giovanni Ciacci ha voluto dire la sua su questo tema di costume. “Fa bene a sfoggiare il décolleté”, ha affermato lo stylist che ha aggiunto: “Con tutte le cose finte che passano in giro”. Ciacci ha poi spiegato che secondo lui la d’Urso fa bene a indossare vestiti che risaltano il suo fisico visto che alla sua età (62 anni) è ancora in ottima forma.

Giovanni Ciacci e la tv: le parole dello stylist sui costumi del piccolo schermo

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha spiegato poi la sua idea di tv e di moda televisiva. Nella fattispecie ha detto che secondo la sua visione il piccolo schermo dovrebbe fare show e, quindi, essere anche visto come uno spettacolo. Che ben vengano quindi anche gli abiti stravaganti e sui generis, a patto che calzino ai personaggi che li indossano. Mentre ha discettato, al suo fianco c’era Gerry Scotti. “Lui, invece, come altri personaggi, non potrebbe mettersi un abito con le paillettes, perché ha una sua precisa identità. Il pubblico lo riconosce perché indossa giacca e camicia da anni, e ovviamente non si mette cose bizzarre.“ Scotti ha sorriso, dando ragione allo stylist.