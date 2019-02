Giovanni Ciacci dice “No” a Ballando con le Stelle: le motivazioni

Giovanni Ciacci dice ‘No’ alla nuova edizione di Ballando con le Stelle: l’annuncio del forfait e le motivazioni del costumista. “Grazie Milly, ma non dipende da me”

Ballando con le Stelle è pronto a tornare con una nuova edizione e sta scaldando i motori. Sabato 30 marzo, data di inizio del programma, si avvicina e le indiscrezioni sulla stagione che a breve partirà continuano ad appassionare gli affezionati dello show. Una è giunta pochi minuti fa ed è stata firmata da Giovanni Ciacci. In realtà non si tratta di un’indiscrezione, bensì di un annuncio ufficiale: Giò Giò, già concorrente del programma nel 2018 e dato per certo nel cast del 2019 (in un nuovo ruolo), non ci sarà. Il costumista lo ha reso noto tramite i suoi profili social, spiegando i motivi del perché non prenderà parte alla trasmissione.

“Cause non dipendenti né da me, né dalla Signora Carlucci”

“Ringrazio Milly Carlucci per il bellissimo ruolo offertomi per questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma per cause non dipendenti né da me, né dalla Signora Carlucci non farò parte del cast di questa nuova edizione” scrive Ciacci dal suo profilo Instagram. L’esperto di look poi aggiunge: “Faccio i miei più grandi auguri a tutti per questa nuova ed esplosiva stagione. Ci vediamo presto in un’altra prima serata su un’altra rete… Gio Ciacci”. Chissà dove ri-apparirà Giovanni. Molti scommettono che con quel “su un’altra rete” emigrerà verso i lidi di Mediaset.

Ballndo con le Stelle 2019, l’indiscrezione sulla partecipazione di Antonio Razzi

Giovanni Ciacci, secondo i rumors, non avrebbe rivestito i panni del concorrente. Per lui sarebbe stato pensato un ruolo inedito. Attorno al programma è giunta nelle scorse ore un’altra succosa indiscrezione: quella che vuole l’ex politico Antonio Razzi nel cast dei concorrenti della nuova stagione. A lanciare lo scoop è stato Tv Blog. Sulla questione è intervenuto anche il diretto interessato in un’intervista rilasciata al programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’. Razzi, in quest’occasione, non ha voluto sbilanciarsi, affermando di essere pronto a sbarcare a Ballando con le Stelle, ma che le riserve sulla sua partecipazione devono essere sciolte dall’organizzazione.