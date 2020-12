Giovanni Ciacci, il Coronavirus è un incubo senza fine: la lotta continua

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 su Canale5 l’argomento più scottante è stata la foto pubblicata da Sandra Milo in posa nuda. Gli opinionisti hanno commentato la sua esuberanza mostrando all’attrice sostegno contro chi le era andato contro per i suoi scatti.

In collegamento è intervenuto anche Giovanni Ciacci, che mostrando un cerotto sulla fronte, ha raccontato di essere inciampato per casa. Di conseguenza, ne ha anche approfittato per aggiornare la padrona di casa di Pomeriggio 5 circa il brutto periodo che sta vivendo. Ciacci infatti è in isolamento da fine novembre perché ha contratto il Coronavirus. Tuttavia, le sue condizioni sono sempre state stabili.

Alle telecamere di Barbara d’Urso ha infatti raccontato di aver fatto proprio oggi l’ultimo tampone. Ha aggiunto inoltre di essere stanco della sua reclusione e della malattia, pur mostrandosi apparentemente sereno. Il costumista ha dichiarato di essere ancora positivo a distanza di quindici giorni.

Si attendono ora i risultati dell’ultimo tampone.

Giovanni Ciacci, lo sfogo su Instagram

Quattro giorni fa, con tanto di hashtag “io non mollo”, Giovanni Ciacci ha pubblicato sul suo profilo Instagram i risultati del precedente tampone, probabilmente fatto poco tempo prima. Il costumista ha ribadito la sua stanchezza morale e fisica a causa della reclusione.

Sicuramente, Ciacci ha anche ammesso di non potersi lamentare più di tanto a confronto di chi ha preso la malattia in forma molto più grave. Per questo motivo, ha dichiarato di sentirsi vicino ali malati di Covid ricoverati negli ospedali o che devono affrontare il virus in solitudine.

Tuttavia, pur non avendo ancora sintomi, ed essendo quindi stato contagiato lievemente, non è riuscito a trattenere per sé le proprie preoccupazioni. Ha evidenziato come in casa, da solo, tutto sembri più difficile e di come la sua testa inizi a vagare per ore ed ore. Inoltre, la solitudine si fa sempre più insistente e dolorosa per il costumista.

Infine, a conclusione del suo post, Giovanni Ciacci ha voluto ringraziare chi gli è stato accanto in questo momento della sua vita così complesso: followers, amici, parenti e chi con un messaggio o una parola di conforto ha reso più semplice il suo isolamento.