Giovanni Ciacci ha contratto il Coronavirus: parla il costumista, come sta

Giovanni Ciacci è risultato positivo al tampone. Il costumista ha annunciato di aver contratto il coronavirus. La notizia è stata data tramite un post su Instagram. Al momento non ha alcun sintomo e dunque è in isolamento nella propria dimora a Milano dove, a meno di un eventuale aggravarsi delle sue condizioni, rimarrà rinchiuso in attesa di negativizzarsi. Ciacci ha quindi salutato in propri fan con la promessa di tenerli aggiornati sulla nuova lotta che dovrà affrontare. “Io non mollo”, ha concluso.

Giovanni Ciacci: dai salotti Rai a quelli di Barbara d’Urso

Ciacci negli ultimi mesi è comparso diverse volte nei salotti televisivi ‘d’ursiani’, passando da Pomeriggio Cinque a Domenica Live, fino a Live – Non è la d’Urso. In tv si è fatto notare sulla seconda rete della Rai, dove ha curato una fortunata rubrica nel programma Detto Fatto. All’epoca al timone del Factual c’era Caterina Balivo (poi ‘emigrata’ su Rai Uno a Vieni da Me, prima di prendersi una pausa dal piccolo schermo). Con la conduttrice campana il costumista ha avuto un ottimo rapporto umano e professionale.

Non è raro infatti che Giovanni menzioni ancora oggi la stima provata per la moglie di Guido Maria Brera, ricordando con passione e orgogli gli anni trascorsi in trasmissione con lei. Di tutt’altra musica le parole riservate a Bianca Guaccero, ovvero colei che è subentrata a Detto Fatto a Caterina Balivo. Ciacci non ha mai nascosto di aver avuto delle frizioni con l’attrice. Anche in un’intervista recente è infatti tornato a tuonare su Bianca.

Raggiunto da BubinoBlog, il costumista ha affermato che la Guaccero non avrebbe tenuto un atteggiamento impeccabile nei suoi confronti. Nella fattispecie ha narrato che quando fu messo alla porta dal servizio pubblico non ricevette nemmeno una chiamata dalla conduttrice. E ancora, ha sostenuto che la 39enne pugliese avrebbe fatto ben poco per evitare che fosse estromesso dallo show.

“Ha ceduto a giochi di agenzie e di poteri politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso”, ha dichiarato Ciacci per poi chiosare: “Ma che stiano lontani da me. Sto molto bene così”. Infine ha riservato una stoccata sugli ascolti. Dopo l’addio della Balivo a Detto Fatto, Bianca non è mai riuscita a eguagliare o superare i risultati di Caterina. “Si vede che questa nuova conduzione di Detto Fatto non piace così tanto”, ha concluso maliziosamente il costumista.