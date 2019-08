Giovanni Ciacci contro gli influencer: “il maestro Valentino ha ragione”

Giovanni Ciacci appoggia il pensiero di Valentino: “Grazie agli influencer il cattivo gusto è ovunque”

Oggi, Giovanni Ciacci, dopo aver mostrato sui social le immagini del forte temporale che si è abbattuto su Milano, ha espresso la sua approvazione per alcune dichiarazioni espresse da Valentino. Il celebre stilista italiano ha rilasciato un’intervista per Il Messaggero dove ha spiegato che cosa pensa del mondo moderno. Quando Valentino raggiunse il successo con la sua casa di moda, il web non era neppure nei sogni e ovviamente non esistevano neppure gli influencer o i fashion blogger. Oggi quindi le cose sono molto cambiate. La moda infatti, secondo alcuni, è stata totalmente stravolta e anche Valentino Garavani non sembra approvare l’operato degli influencer che popolano il mondo dei social e spopolano specialmente tra i più giovani.

“Grazie Maestro!”, Giovanni Ciacci esprime la sua ammirazione per Valentino

Durante l’intervista fatta al famoso stilista si è affrontato l’argomento web. La giornalista Anna Franco ha domandato a Valentino quale sia la sua opinione riguardante la moda e lo streetwear (tanto diffuso sui social) e lo stilista ha risposto così: “La bellezza è ovunque. Bisogna che il proprio stile vinca sulla volgarità: questo incredibile mercato del cattivo gusto si infiltra sempre più nel mondo dei giovani, grazie agli influencer che propongono scelte ridicole e sbagliate“. Con queste parole il couturier si è guadagnato l’approvazione di Giovanni Ciacci che ha screenshottato la prima pagina dell’intervista e l’ha postata sul suo profilo Instagram scrivendo: “Finalmente qualcuno che dice la verità! Grazie Maestro!“. Inoltre, il famoso stilista delle star ha invitato i suoi seguaci a leggere l’interessante intervista.

Giovanni Ciacci e il nuovo incarico ottenuto su Sky

Ormai è ufficiale, Giovanni Ciacci ha detto addio per sempre a Detto Fatto e a Rai 2. Il costumista approderà su Sky dove, su TV8, condurrà il programma Vite da Copertina. A darne la conferma è stato proprio lui tramite i social e i suoi fan hanno accolto benissimo la notizia anche se sono convinti che la sua mancanza a Detto Fatto si sentirà. A sostituirlo nel programma pomeridiano di Rai 2 ci penserà Carla Gozzi, star di Ma Come Ti Vesti, e molto probabilmente Guillermo Mariotto.