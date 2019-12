Ciacci: le parole d’apprezzamento per Gianni Sperti, cosa ha detto

By

Giovanni Ciacci a Vite da Copertina parla di Paola Barale: spunta l’apprezzamento per Gianni Sperti

Nell’appuntamento di mercoledì 4 dicembre a Vite da Copertina, Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno hanno ripercorso la vita professionale e privata di Paola Barale. Tra i momenti più salienti della sua vita anche il matrimonio con l’ex ballerino, Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne e la Barale si sono conosciuti a Buona Domenica, quando entrambi erano nel cast del programma di Maurizio Costanzo. In particolare, a destare la curiosità dei telespettatori è stato un apprezzamento a cui Ciacci si è lasciato andare mentre dava i voti ai look di Paola. Nello scatto, la Barale appariva al fianco dell’ormai ex marito e Gianni aveva le treccine ai capelli. A tal proposito, Ciacci ha detto: “Gianni è migliorato dai tempi del matrimonio con Paola Barale“.

Paola Barale e Raz Degan: i commenti di Ciacci e Elenoire Casalegno ad un loro probabile ritorno di fiamma

A parte il commento di Giovanni Ciacci sui miglioramenti fisici di Gianni Sperti, la protagonista indiscussa della puntata è stata Paola Barale. Al centro della discussione la storia tormentata e importante con Raz Degan. I conduttori di Vite da Copertina hanno detto la loro circa un probabile ritorno di fiamma dei due. Secondo il costumista: “Adesso faccio un appello a Raz, ma dove la trovi un’altra come Paola?! Così carina, così brava, a cui piace viaggiare“. A quel punto, Elenoire ha ribattuto: “Secondo me, non è semplice stare accanto a Raz. Io la capisco un po’ a Paola“. Tempo fa, infatti, la Barale spiegò che il periodo successivo alla rottura con Degan fu molto sofferente.

Vite da Copertina: poco spazio al matrimonio con Gianni Sperti

Anche se si è ripercorsa la vita sentimentale di Paola Barale, c’è da dire che i conduttori di Vite da Copertina hanno dato davvero poco spazio al ricordo del matrimonio tra Paola Barale e Gianni Sperti. Il motivo non lo conosciamo, ma l’intenzione del programma sembrava proprio essere quella di dare maggiore spazio, al contrario, alla relazione avuta con Raz Degan, il quale vive una nuova storia d’amore, come ricordato recentemente a Verissimo.