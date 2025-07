Giovanna Civitillo silurata dalla Rai, svelati i motivi della cacciata

Giovanna Civitillo silurata da “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici. L’indiscrezione è stata lanciata dalla testata Affari Italiani e poi confermata da Dagospia che ha rivelato i dettagli relativi alla vicenda. Secondo quanto scritto dal giornalista Giuseppe Candela, la cacciata della showgirl è da inserire in un contesto più ampio, vale a dire la ‘guerra’ dei vertici Rai contro Amadeus. La decisione, ha assicurato ‘Dago’, è stata presa dalla Direzione Intrattenimento DayTime di Angelo Mellone. Come è noto, la scorsa estate ‘Ama’ ha fatto le valigie ed è passato a Discovery che gli ha fato carta bianca. Non sta andando benissimo. I suoi programmi sul Nove, ad eccezione della Corrida, sono stati un mezzo fiasco, alcuni dei veri e propri flop.

Mentre l’ex ‘Re Mida’ del Festival di Sanremo traslocava, la moglie veniva confermata nel programma del mezzogiorno di Antonella Clerici. Motivo? Anche per evitare polemiche e polveroni, ha spiegato sempre Dagospia, sottolineando però che alla Civitillo è stata garantita nella stagione appena conclusa solamente una presenza settimanale e non di primo piano nel cooking show dell’ammiraglia della tv di Stato. Pare che dal settembre non ci sarà più spazio, nemmeno una apparizione una volta ogni sette giorni.

La Rai ha commentato la vicenda, naturalmente cercando di far passare la decisione relativa all’estromissione della showgirl come una semplice mossa di turnover. In particolare, i piani alti di Viale Mazzini hanno spiegato a Dagospia che si tratta di normali cambiamenti e che nella prossima edizione ci saranno altre novità nel cast di “È sempre mezzogiorno” con l’ingresso di nuovi cuochi.

La realtà è spesso cangiante e ognuno la può interpretare a modo suo. Ciò che per la Rai è un normale cambio di volti in uno show, per Dagospia è uno sgarro nei confronti di Amadeus. Non a caso il noto portale parla addirittura di “clima di ostilità” verso il conduttore ravennate.

Il tutto potrebbe essere riassunto con il proverbio ‘la vendetta è un piatto che va servito freddo’. Altrimenti detto, a Civitillo è stato concesso qualche mese in Rai nell’attesa che si calmassero le acque del post addio all’azienda di Amadeus, dopodiché è stata accompagnata alla porta. Arrivederci e grazie. Si mormora che, nel programma della Clerici, una delle novità potrebbe essere la presenza di Carlotta Mantovan, la vedova del compianto Fabrizio Frizzi.