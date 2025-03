Amadeus e Giovanna Civitillo, lite pubblica: lei “in versione furiosa”

Amadeus e Giovanna Civitillo, che succede? Il popolare conduttore e la moglie sono stati pizzicati dal magazine Oggi a litigare nel parchetto del quartiere milanese CityLife. La rivista ha pubblicato le immagini dell’accesa discussione, in cui si vede la donna in “versione furiosa”. In particolare, si nota che la showgirl ha un’espressione tutt’altro che serena mentre si rivolge al marito. Una rarità visto che da sempre, almeno a livello pubblico, ‘Ama’ e Giovanna si mostrato pacati e complici. Ma si sa che anche nelle migliori famiglie qualche screzio c’è. Insomma, vale sempre il detto che nessuno è perfetto.

“Amadeus, sono tempi duri: oltre ai deludenti ascolti in tv c’è aria di bufera con Giovanna”. Così Oggi nel commentare la lite milanese. Il riferimento agli ascolti tv è per il mezzo flop dei programmi condotti dall’ex direttore artistico di Sanremo su Nove. Fino ad ora, l’avventura nel gruppo americano, è stata piuttosto deludente per Sebastiani che solamente con La Corrida è riuscito a ottenere risultati sufficienti. Anche i vertici dell’emittente, di recente, hanno fatto intendere che forse sono state affrettate troppo le cose con ‘Ama’, pur ribadendo che con il conduttore c’è piena sintonia e c’è la voglia di imbastire nuovi progetti per far crescere il canale.

Nel frattempo Amadeus dovrebbe aprirsi una nuova strada televisiva. Pare tutto fatto per il suo trasloco temporaneo in casa Mediaset: si mormora che sarà uno dei giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi, assieme alla ballerina Elena D’Amario e al paroliere Cristiano Malgioglio. Mancherebbe solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare a brevissimo. Dunque ‘Ama’ dovrebbe sbarcare alla corte di ‘Queen Mary’ con la quale ha un rapporto professionale e umano ottimo.

Tornando al matrimonio con Giovanna Civitillo, la lite immortalata dal magazine Oggi sembra che sia stata una normale discussione di coppia. Insomma, la relazione, nonostante qualche tipico attrito, sarebbe solidissima. Amadeus e la showgirl si sono conosciuti nel lontano 2003 quando lui era al timone de L’Eredità mentre lei era una delle ballerine del popolare quiz show. Scossò la scintilla e da allora non si sono più lasciati. Il 18 gennaio 2009 hanno avuto un figlio, Josè Alberto. Il 12 luglio dello stesso anno si sono sposati con rito civile. Dieci anni dopo, l’11 luglio 2019, si sono uniti anche tramite rito religioso.