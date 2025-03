La Corrida, l’annuncio di Amadeus scatena il web: casting aperti

Il pubblico nostalgico dei tempi di Amadeus su Rai 1 potrà tornare a seguire il conduttore che tornerà su Nove con una nuova edizione di La Corrida. L’ex direttore artistico di Sanremo ha condiviso un annuncio al riguardo sui social che non è passato inosservato ai fans ed ha già scatenato il web curioso di conoscere nuovi dettagli sulla trasmissione.

La Corrida, l’annuncio sui social

E’ di poche ore fa il post pubblicato sulla pagina ufficiale di La Corrida, condiviso poi da Amadeus che ancora una volta sarà alla conduzione del programma. Si tratta di un annuncio attraverso cui è stato riferito che presto saranno aperti i casting per partecipare. I concorrenti che potranno accedervi dovranno possedere alcuni requisiti.

Casting, chi può partecipare

Tutti coloro che vogliono partecipare ai casting di La Corrida potranno farlo solo se hanno un’età compresa tra i 18 e i 90 anni. Nel post pubblicato sui social si legge che è possibile inviare la propria candidatura attraverso una mail [email protected] o telefonando al numero ufficiale. Oltre all’età, il requisito fondamentale per intraprendere questa esperienza è essere un dilettante allo sbaraglio.

Quando inizia la nuova edizione

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla nuova edizione relativi alla data d’inizio o alla scelta delle vallette e ospiti speciali che faranno compagnia al conduttore nel corso delle puntate. L’unica cosa certa è che Amadeus è riuscito a conquistare la guida del programma per la seconda volta consecutiva, rivelandosi, quindi, un ottimo risultato per la sua carriera e in particolare per il suo nuovo percorso su Nove.

Il successo di Amadeus

La Corrida è un programma d’intrattenimento con un passato storico e il fatto che Amadeus sia riuscito a farlo riemergere è l’ennesima dimostrazione delle sue capacità nonostante l’addio a la Rai e l’arrivo su una rete completamente nuova e diversa. Eppure ce l’ha fatta anche questa volta, ne è una prova il fatto che sta per tornare con la seconda edizione ed il pubblico non vede l’ora di seguirlo.

L’esordio non è stato facile ed è costato qualche critica da parte dei telespettatori nostalgici. Tuttavia, dopo i primi dati di ascolto un po’ amari, il numero di share è cresciuto notevolmente fino a sfiorare oltre il 12% e una media di 905.000 spettatori.

Criticità del programma

Che Amadeus sia il conduttore giusto non vi è dubbio. Ciò che invece hanno notato molti fans del programma è una differenza abissale con le altre edizioni. Secondo quanto riferito attraverso commenti sui social e in particolare su X, i concorrenti che hanno partecipato nel 2024 peccavano di genuinità e spontaneità, mostrandosi consapevoli e troppo razionali durante le esibizioni, andando a perdere, dunque, la caratteristica fondamentale: essere dilettanti allo sbaraglio.