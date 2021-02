Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus su Sanremo: “Volevo rinunciare”

La showgirl ed ex volto de L’Eredità svela di essere stata convinta dal marito e direttore artistico del Festival per condurre PrimaFestival

Avrà un ruolo importante Giovanna Civitillo a Sanremo 2021. In questa edizione la moglie di Amadeus è stata chiamata come conduttrice per PrimaFestival, lo show che anticipa la messa in onda della kermesse. Con lei ci saranno anche Valeria Graci e Giovanni Vernia. Questo nuovo incarico ha il sapore di un ritorno nelle vesti di presentatrice, mentre nel 2020 ha collaborato come invitata de La Vita in Diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano per svelare tutte le ultime novità prima delle cinque serate. In una intervista rilasciata al settimanale Oggi ha svelato di essere stata convinta dal conduttore e direttore artistico del Festival:

“Questa cosa l’ho saputa poche settimane fa, mi ha sorpreso davvero questa proposta di Rai Pubblicità. Ero pronta a rinunciarci, per evitare polemiche che disturbassero Amadeus”

Come spiegato dall’ex volto de L’Eredità, il marito l’ha convinta su quanto fosse stupido rinunciarci, indosserà il suo impermeabile e si lascerà scivolare addosso le polemiche. Si è detta a posto con la sua coscienza e vuole affrontare il Prefestival con lo spirito giusto. La trasmissione, incentrata su indiscrezioni sulle canzoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti, andrà in onda da sabato 27 febbraio al 6 marzo 2021 subito dopo l’edizione delle 20 del telegiornale del primo canale della Tv di Stato.

Amadeus ha aggiunto che il nostro è un Paese che cavalca le polemiche. È dal 1996 che Giovanna lavora per l’azienda di Viale Mazzini ed è stata fortemente voluta dallo sponsor:

“Non accetto Io non accetto raccomandazioni proprio perché voglio essere libero. Ma sfatiamo un mito. C’è una differenza tra una raccomandazione e segnalazione. Si può segnalare chi è bravo o adatto a un ruolo. Questo non significa imporlo”

Il presentatore ha continuato sostenendo che la Civitillo è del tutto estranea a entrambe le cose, è allegra, spiritosa, piena di qualità artistiche e proprio perché è sua moglie il più delle volte viene penalizzata.

A proposito di polemiche, nelle ultime ore Morgan è tornato a provocare Bugo. Secondo il cantautore, il suo brano che presenterà a Sanremo 2021 è stato già scartato da Claudio Baglioni due anni fa. Una polemica che non ha alcun senso: nessuno vieta ad un artista di presentare al Festival un singolo inedito per più anni.

Nella giornata di ieri, infatti, sono stati pubblicati i testi delle canzoni della settantunesima edizione su Tv Sorrisi e Canzoni ed è lì che Morgan ha potuto appurare che “E invece sì” di Bugo sarebbe stata bocciata da Baglioni, direttore artistico del Festival per due anni.