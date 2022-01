Giovanna Civitillo e la bufera sul figlio: “Fraintesa”, ma la polemica avanza

Giovanna Civitillo è finita nella bufera per le parole sul figlio a Domenica In, una bufera che sembrava essersi placata. Sembrava, sì, perché ha ripreso vita oggi che la moglie di Amadeus è intervenuta sui social. Facendo un breve recap, da Mara Venier la Civitillo ha raccontato che la sua carriera è giunta al termine quando ha iniziato la relazione con Amadeus. Si sono conosciuti durante L’Eredità, quando lui era conduttore e lei prima ballerina. Giovanna è stata per anni la regina della Scossa, uno dei giochi più attesi delle edizioni di qualche anno fa. Ma non è tutto, perché poco dopo la Civitillo ha aggiunto di aver appeso le scarpette al chiodo perché a suo figlio José non piaceva vederla danzare.

Una scelta che a lei non è mai pesata, ha chiarito sin da subito, ma il fatto che una donna abbia scelto – e la scelta è stata sua – di non ballare più per amore del figlio ha scatenato le polemiche sul Web. A distanza di qualche giorno Giovanna Civitillo si è difesa su Instagram e in un messaggio ha scritto di essere stata fraintesa. O di non essersi spiegata bene magari. Le polemiche si sono ingigantite e hanno tirato in ballo pure Amadeus, quindi oggi Giovanna ha spiegato:

“Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta! Quando è nato mio figlio avevo già smesso di ballare. Dopo aver realizzato il mio sogno di ballerina, sono semplicemente cambiate le mie priorità. Ho scelto di dedicarmi ad altro, per godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato. Felice, determinata e senza nessun rimpianto!”

La scelta, insomma, appartiene solo a lei. Evidentemente aver parlato anche di suo figlio, aver detto che il piccolo di casa non le permetteva di ballare ha fatto sì che qualcuno fraintendesse. In questo messaggio ha chiarito, però, che la scelta di lasciare la danza è stata solo sua. Infine ha sottolineato la libertà di scegliere: se oggi una donna sceglie la famiglia anziché la carriera non deve essere condannata. La libertà vale in tutti i sensi: è libera la donna che sceglie la carriera ma è libera anche la donna che sceglie la famiglia. Se la scelta appartiene solo ed esclusivamente alla donna, è chiaro.

Questo messaggio di Giovanna Civitillo non è servito a placare le polemiche, però. Nei commenti infatti è stata sia sostenuta, anche da Rita Dalla Chiesa che ha invitato la gente a non puntare il dito, sia attaccata. Qualcuno ha scritto di aver seguito l’intervista a Domenica In e di capire le priorità di Giovanna, tuttavia “non bisogna farsi condizionare dai figli, perché se non balli è perché non vuole tuo figlio”. Queste le parole di una persona che pensa di aver capito tutto. Diverso l’attacco di un altro utente: “Ha detto: ‘Mio figlio non mi permette di ballare’. Parole esatte. Riascoltate l’intervista”.

La stessa Giovanna, però, ha ammesso di essersi spiegata male, ma al giorno d’oggi a quanto pare non è più concesso. Le parole vanno sempre pensate e ripensate, pesate e ripesate. Tutti diventano giudici e soprattutto attendono al varco chi sbaglia una virgola in un discorso più ampio. “Lei non riprendere perché lui non glielo permette: ma stiamo scherzando?”, si legge ancora in un altro commento. Altri hanno fatto notare che la scelta è stata di Giovanna e hanno supportato la moglie di Amadeus. “Fraintende chi cerca sempre di mettere zizzania. Io ho ascoltato la tua bellissima intervista e ho capito benissimo quello che hai detto”, si legge ancora. Insomma, le spiegazioni della Civitillo non hanno spento le polemiche.