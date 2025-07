Giovanna Civitillo cacciata dalla Rai, la reazione di Amadeus in 8 parole

Dalla serie ‘c’eravamo tanto amati…’ ma ora non più. Amadeus e la Rai per alcuni anni sono stati un binomio che pareva inscalfibile. Poi il conduttore ravennate ha deciso la scorsa estate di fare le valige e accasarsi a Discovery dove è stato ricoperto di soldi. Pare che tale scelta sia andata molto di traverso ai piani alti di Viale Mazzini. Non a caso i ben informati parlano apertamente di “clima ostile” tra l’azienda e l’ex ‘Re Mida’ del Festival di Sanremo. Nelle scorse ore è trapelata la notizia della cacciata di Giovanna Civitillo, ossia la moglie di ‘Ama’, dal cast di È sempre mezzogiorno!, cooking show di Antonella Clerici in onda su Rai Uno.

Giovanna Civitillo fuori dalla Rai, Amadeus interviene

La Rai ha confermato a Dagospia che la showgirl non è stata confermata, spiegando che è stata presa una decisione come tante per rinnovare il cast. Secondo ‘Dago’ la vicenda andrebbe interpretata in modo diverso, cioè come un vero e proprio sgarro nei confronti di Amadeus. Per farla breve serpeggia tale retropensiero: ‘Tu hai voluto andartene a Discovery e quindi verso tua moglie non ci sarà più alcun passo in avanti da parte dell’azienda’. E come ha reagito il conduttore a tale situazione? In modo conciso e piuttosto netto.

Dopo che si è propagata la news inerente al benservito dato alla sua consorte, ha pubblicato una storia Instagram. In particolare ha postato un video di pochi secondi in cui lo si vede in onda su Nove pronunciare tale ‘sentenza’ di 8 parole: “Il tempo, come penso io, sistema sempre tutto”. ‘Ama’ non è uomo di polemiche, ma non è nemmeno uomo che subisce in silenzio. La frase sul tempo è facilmente interpretabile e potrebbe suonare più o meno così: ‘Le cose non stanno andando per il verso giusto, ma avendo pazienza ognuno, se si comporta bene, si prenderà le proprie rivincite’.

Da sottolineare che Amadeus non ha fatto alcun riferimento esplicito al caso della moglie, ma tutto spinge a credere che il suo intervento sia proprio indirizzato a chi ha estromesso la Civitillo dal programma della Clerici. Anche perché già in passato il conduttore ha agito in modo simile quando ha sentito la necessità di togliersi dei sassolini dalle scarpe. Ha cioè confezionato dei post al vetriolo, pur non facendo nomi e cognomi. Una cosa pare più che assodata: sì, tra ‘Ama’ e la Rai c’è un clima ostile.