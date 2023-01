Giovanna Civitillo: a Verissimo niente domanda X e fiume di lacrime

Fiume di lacrime a Verissimo. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è stata ospite di un’intervista intima con Silvia Toffanin, con la quale in più frangenti si è lasciata andare al pianto. “Queste sono lacrime di gioia”, ha sottolineato la ballerina e inviata de La Vita in Diretta nel commentare alcune clip zuccherose confezionate dal programma di Canale Cinque. Clip che hanno riassunto la sua love story con ‘Ama’ e che hanno tratteggiato il bellissimo rapporto che ha con suo figlio, Josè Alberto, nato il 18 gennaio 2009. Tutto molto bello, tutto molto commuovente. Ma c’è un ma: tanti telespettatori si aspettavano che la padrona di casa del talk facesse la cosiddetta domanda X alla Civitillo, ossia che in qualche modo le domandasse qualcosa sul misunderstanding relativo a Sanremo.

Nei giorni scorsi, una nota Ansa ha reso noto che la Toffanin avrebbe declinato l’offerta di partecipare a Sanremo 2023. Amadeus si è affrettato a smentire, dicendo di aver chiesto alla timoniera di Verissimo di affiancarlo a Sanremo 2020 ma non a quello che sarà trasmesso nel 2023. Di tutta risposta Graziella Lopedota, manager della Toffanin, ha smentito ‘Ama’, affermando che anche quest’anno, per la sua assistita, è arrivata una proposta dalla kermesse musicale: “Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali”.

Giovanna Civitillo è sbarcata a Verissimo pochi giorni dopo tale botta e risposta a distanza e indiretto tra suo marito e la Toffanin. Lungo la giornata di ieri, inoltre, la ballerina ha scritto sui suoi profili social, in vista della chiacchierata con la compagna di Pier Silvio Berlusconi: “Un’intervista ricca di sorprese e grandi emozioni”. Molti, leggendo tali parole, hanno pensato che il caso Amadeus-Toffanin-Sanremo sarebbe stato trattato in studio. E invece nulla di nulla. L’argomento è stato bypassato completamente. Solo tanti abbracci, baci, pianti e sorrisi. Un clima familiare che fa presupporre che tra ‘Ama’ e la padrona di casa di Verissimo non si sarebbero sviluppati strascichi.

Giovanna Civitillo, l’intervista a Verissimo

Nessuna dichiarazione relativa al qui pro quo sanremese, ma tante confidenze private e molte lacrime. “Ho realizzato i miei sogni nella danza – ha raccontato Giovanna -, perché ho ballato con i miei miti, da Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Raffaella Carrà e Alessandra Martinez. Poi ho lavorato anche con Luca Tomassini e Marco Garofalo. Tutto è iniziato con il primo lavoro a Uno Mattina. Dopo ho lavorato a Mediaset, tra Beato tra le Donne e Ciao Darwin”.

Capitolo amore. La Civitillo ha ricordato l’inizio della love story con Amadeus: “Poi negli anni è arrivata la scossa ed è nato l’amore con la a maiuscola. Io ero timorosa e rispettosa dei ruoli e invece mi sono sciolta con lui. Un giorno è arrivato un bigliettino in cui mi invitava a prendere un caffè. Io ho accettato, nel riaccompagnarmi a casa ha provato a baciarmi e io mi sono scansata e sono scesa dalla macchina”.

Un rifiuto che altro non ha fatto che preparare il terreno per un amore grande e rigoglioso. “Poi ci siamo rivisti ed è nato tutto – ha spiegato sempre la danzatrice -. Tornare al lavoro dopo le prime uscite è stato bellissimo. Non vedevo l’ora di vederlo e ho capito che ero innamorata. In precedenza c’erano stati dei fidanzati, ma nessuno mi aveva preso così tanto”.

Con il marito tutto procede a gonfie vele: “Noi condividiamo tutto, anche se siamo lontano ci sentiamo tante volte al giorno. Ci confrontiamo su tutto e parliamo di tutto quello che ci succede. Se abbiamo avuto delle crisi? No di coppia non ci sono state, ma ci sono stati dei momenti bui nella carriera di Ama, ma si è sempre rimboccato le maniche. Lui ha ricominciato dalla radio e non ha mai mollato”.

Nell’ambiente televisivo chiunque parli di Amadeus ha parole di stima e di apprezzamento. Giovanna ha assicurato che anche nel privato è una persona squisita: “Com’è fuori dal lavoro? Straordinario come marito e anche come padre. Lui è tanto premuroso e sempre presente. Come papà è un papà con la p maiuscola. In casa non sa fare nulla, ma con i figli è perfetto. Li vizia e i bambini sono molto felici e lo adorano. Io sono la mamma pesante, quella dei compiti e delle regole. Ci tengo molto allo studio e sono l’unica in famiglia. L’arrivo di Josè mi ha stravolto la vita in meglio”.