Giovanna Abate, due trappole: novità Sammy e Alchimista, futuro Graziani

UeD, Giovanna Abate rivede Sammy Hassan e conferma i sospetti di tutti: la tronista è cotta

Quello che abbiamo visto oggi a Uomini e Donne è stato un autentico disastro. Per Giovanna Abate, chiaramente, e non per i suoi tre corteggiatori. La tronista infatti ha rivisto per la prima volta Sammy Hassan dopo più di due mesi, e si è praticamente sciolta; sì, è vero che hanno discusso per tutto il tempo ma sfidiamo chiunque a dirci che non l’abbia guardato con gli occhi a cuoricino. E anche alla fine abbiamo avuto una chiara dimostrazione dell’interesse che nutre nei suoi confronti, quando ci è rimasta male per la risposta che lui le darebbe nel caso in cui venisse scelto. Per quel che ci riguarda il trono di Giovanna potrebbe anche finire qui; o meglio non vogliamo che finisca perché siamo curiosi di scoprire chi è Alchimista ma è anche vero che le prove che sia stracotta sono ormai evidenti.

Giovanna e Sammy, a Uomini e Donne scontro e sorprese amare: il corteggiatore è un “no”

Sammy si è presentato in studio dicendo di aver reagito male quando nell’ultima puntata invece di parlare con lui lei ha rincorso Graziani: “Mi tocca vedere la tua love story con l’Alchimista, e la posso anche accettare, perché ti ho visto presa, ma se mi levi del tempo per andare a riprendere una persona che avevi eliminato…”. Sammy non ha tutti i torti ma deve anche considerare il motivo per cui Giovanna è tornata sui suoi passi, e cioè che vedere Alessandro corteggiato da tre donne le ha dato molto fastidio: “Ho dato sempre e solo ragione a quello che mi diceva la mia pancia – ha sottolineato una Abate piuttosto nervosa –, che era quello di dare spazio a te. Se per tante puntate la mia pancia mi ha portato da te e per una mi ha portato da lui…”. A un certo punto Hassan ha avuto un’uscita davvero infelice su Graziani quando ha detto che Giovanna gli ha dato i croccantini e lui è tornato, e lei ha fatto benissimo a prenderne le difese con un netto “Io non do croccantini a nessuno”. Hassan è stato sul piede di guerra per tutto il tempo, non ha smesso di attaccare Alessandro e ha risposto a tono anche alla tronista: tutti indizi di un certo interesse che però poi sono stati contraddetti da ciò che ha rivelato alla fine, e cioè che le direbbe di “no” nel caso in cui venisse scelto.

Alchimista e Giovanna, ancora guai per la tronista: il corteggiatore si tira indietro?

Alessandro ha spiegato di essere ritornato perché vuole viversela fino alla fine, e a dire il vero crediamo che anche Giovanna sia seriamente intenzionata a darsi questa possibilità; il punto è che con Sammy che le piace davvero tanto diventa tutto molto più difficile. Anche l’Alchimista ha reagito malissimo al comportamento della Abate nei confronti di Graziani: non si è presentato in esterna, non è andato in studio e le ha mandato un messaggio in cui ha usato delle parole poco carine nei suoi confronti facendo quasi intendere di non essere più interessato come prima. Questa una parte delle dichiarazioni: “Avevo sicuramente voglia di vederti perché mi piaci ma ho capito di dovermi tutelare per quello che hai fatto nell’ultima puntata. Ti ho visto rincorrere Alessandro e questa cosa mi ha riportato coi piedi per terra. Ho visto un’altra Giovanna, molto confusa e decisamente incoerente. Ho sempre messo in conto Sammy ma rincorrere Alessandro mi sembra senza senso. Sei davvero confusa e sicuramente [andarlo a riprendere, ndr] ha sminuito la forza delle cose che mi hai trasmesso. Non so che posto posso avere io nella tua testa”.

Scelta Giovanna Uomini e Donne, lieto fine per la tronista? Difficile

Ci sembra insomma che Giovanna sia in trappola: da una parte infatti Sammy le direbbe di “no”, ed è quello che più le piace, mentre dall’altra Alchimista, che l’ha stuzzicata parecchio e sembra interessarle non poco, pare non sia più ben disposto come prima; resta solo Alessandro che però parte svantaggiato rispetto agli altri, sebbene, fossimo nella tronista, ci concederemmo davvero la possibilità di conoscerlo bene, visto che è non solo un bel ragazzo ma anche una persona rispettosa e a modo. Ci sarà un lieto fine per la Abate dopo Giulio Raselli?