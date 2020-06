Giovanna Abate e Sammy a Temptation: il cast prende forma, gossip

Giovanna Abate e Sammy Hassan volano in terra sarda, destinazione Temptation Island: il cast prende forma, il gossip

Nemmeno il tempo di uscire dallo studio di Uomini e Donne che già si accendono le telecamere di Temptation Island su Giovanna Abate e Sammy Hassan: almeno questo è ciò che annuncia il blog GiuseppePorro.it che non ha dubbi sulla partecipazione della coppia nel reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Sicuramente per i due sarebbe un grande banco di prova. Qualcuno potrebbe trovare la scelta sbagliata: mettere subito un amore nascente nel tritacarne mediatico di una nuova trasmissione del piccolo schermo potrebbe avere effetti controproducenti. Dall’altro lato sarebbe un modo per testare fin da subito il legame sentimentale e comprendere in fretta se la love story ha ragion di continuare o meno. Chissà…

Sammy, Giovanna e le altre due coppie in lizza per il cast di Temptation

Oltre a Sammy e Giovanna, ci sono stati altri ghiotti rumors di recente circa il prossimo cast della trasmissione di Canale 5. Più precisamente quelli che portano ai nomi di due coppie vip: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso; è bene specificare che anche in questi due casi non c’è stata ancora alcuna ufficialità da parte del programma Mediaset. Nella giornata odierna, inoltre, attorno al reality c’è stato parecchio trambusto. Ad aizzarlo ci hanno pensato Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La coppia sbocciata al Grande Fratello Vip 4, in una recente intervista, ha detto di essere stata contattata dalla redazione dello show e di aver declinato l’invito. Peccato che, con un comunicato molto ‘pepato’, gli addetti ai lavori di Temptation abbiano sbugiardato la siciliana e il laziale.

Temptation Island sbugiarda Paolo e Clizia

Sul profilo ufficiale Instagram di Temptation, la redazione del programma ha smentito seccamente che Clizia e Paolo abbiano mai avuto un invito da Maria De Filippi a partecipare al reality, diversamente da quanto da loro dichiarato. La Incorvaia ha cercato di salvarsi in corner attraverso una Stories. Tuttavia lo scivolone si è palesato in tutta la sua evidenza. Una cosa pare più che certa: la De Filippi non ha mai chiesto ai due piccioncini di sbarcare in terra sarda per testare il loro sentimento.