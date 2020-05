Giovanna Abate, verità trono: confessione Sammy, Alchimista fallisce

Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan: le confessioni della tronista che svelano la scelta

A Uomini e Donne oggi Giovanna Abate ha confessato una volta per tutte i suoi sentimenti a Sammy Hassan. Non che non lo avesse mai fatto prima ma scrivergli un pensiero dopo ciò che è successo significa davvero esser presi, e a quanto pare non c’è Alchimista che tenga. “La mia – queste alcune tra le tante cose dette dalla Abate – voleva essere solo una domanda legittima. Non è mai stata un’inquisizione o una mancanza di rispetto nei tuoi confronti”. Giovanna ha voluto spiegare insomma che non voleva essere invadente quando gli ha chiesto dell’ex compagna ma solo avere certezze in più sulla sua situazione sentimentale. “Non ho mai fatto mistero del fatto che tu a me piaccia – ha sottolineato –. Non mi vergogno a dirlo. E allora vorrei ad andare avanti, quindi da parte mia troverai la strada spianata”. Parole forti, a cui Sammy ha risposto in modo tiepidissimo: “Andiamo avanti, capiamo se ci sono le basi per costruire qualcosa di bello insieme. Ho conosciuto una Giovanna che mi ha lasciato sensazioni positive”. Reazione che a lei non è piaciuta ma che non l’ha fatta scatenare: Giovanna infatti ha cercato di mantenere la calma per riprendere una conoscenza più distesa rispetto a quella dell’ultimo periodo.

Giovanna e Alessandro Graziani, il corteggiatore ha davvero lasciato Uomini e Donne?

Se con Sammy la Abate avverte sensazioni positive non si può dire lo stesso di ciò che prova per Alessandro Graziani: la tronista oggi gli ha chiaramente detto che “se dovesse andarsene non lo rincorrerà”; questo non perché non la attragga fisicamente ma perché non riesce a farsi prendere dal suo carattere. Alessandro ci è rimasto malissimo ed è andato via, appoggiato da Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma a quanto pare lo rivedremo ancora a Uomini e Donne perché dalle storie di qualche giorno fa abbiamo appreso che era in partenza per Roma, e la destinazione poteva essere proprio quella degli Studi Elios. Ad ogni modo non abbiamo la certezza, quindi ci toccherà attendere per capire che succederà; da parte sua Giovanna ha comunque detto che non voleva eliminarlo ma solo capire di più. Cosa che ovviamente non ha trattenuto Alessandro dall’andarsene.

News UeD, Alchimista ancora misterioso: il corteggiatore non ha ancora (ufficialmente) un’identità

E se Alessandro è ormai un libro aperto per tutti, visto che da sempre dimostra interesse per la tronista, non si può dire lo stesso di Alchimista che pur mostrandosi interessatissimo ancora non ha un volto ufficiale. Oggi non si è parlato di lui ma sul Web ormai si è quasi certi di chi si tratti, ed è probabile che dopo i vari confronti tra foto, tatuaggi e video le prossime settimane potrebbero permetterci di capire molto di più sul suo conto. Anche se, e ne siamo certi, la scelta della Abate alla fine ricadrà su Sammy.