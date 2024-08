Giornata nera per Fedez: multa al quad e straziante saluto ai figli

L’estate turbolenta di Fedez sembra essere finalmente giunta al termine. Negli ultimi mesi, il rapper ha viaggiato spesso, trascorrendo però la maggior parte del tempo in Costa Smeralda, Sardegna. La sua estate ha suscitato molto clamore, tra flirt e polemiche. Anche prima di fare ritorno a Milano, il 34enne di Rozzano ha fatto discutere: in una storia su Instagram, ha raccontato di aver ricevuto una multa di 60 euro dopo che suo padre ha parcheggiato un quad sul marciapiede.

In ogni caso, l’ex giudice di X Factor ha reagito con ironia alla sanzione, scherzando sul fatto che, a suo parere, il parcheggio fosse in realtà perfetto. Poco dopo, si è filmato mentre guidava il quad in modo spericolato, catturando la reazione preoccupata di sua madre che lo richiamava. Insomma, un siparietto divertente che ha animato il termine delle vacanze di Fedez, il quale ha trascorso i suoi ultimi giorni in Sardegna in compagnia dei figli, Leone e Vittoria.

Fedez multato in Costa Smeralda pic.twitter.com/zdmaGi5knk — disagiotv (@disagio_tv) August 31, 2024

Proprio poche ore fa, il cantante ha pubblicato diverse storie documentando il suo ritorno a Milano. Il suo ‘arrivederci’ alla Sardegna è stato particolarmente carico di emozione, sia per i momenti trascorsi sull’isola negli ultimi mesi, sia perché, una volta tornato a casa, ha dovuto separarsi dai suoi bambini, lasciandoli alla mamma, Chiara Ferragni. Proprio in queste ore, infatti, l’influencer è tornata in Italia dopo un viaggio a Vienna e Budapest.

Fedez ha prima pubblicato uno scatto dei suoi piccoli coprendo il loro volto con un cuore blu e scrivendo: “Mi mancate già”. Successivamente, ha condiviso un tenerissimo video in cui stringe la manina di Vittoria, che si rivolge verso di lui e gli dice: “Quando saremo a Milano mi mancherai”. Al che, l’imprenditore ha subito spiegato alla bambina che si sarebbero rivisti molto presto durante il weekend e che anche lui avrebbe sentito molto la sua mancanza. Il video ha presto fatto il giro del web, toccando il cuore di molti utenti sui social, specialmente tra i figli di genitori separati che si sono sentiti identificati nella scena.

Dunque, il rapper è ora tornato alla vita di tutti i giorni e presto pubblicherà una nuova canzone intitolata “Di Caprio”, che sembra contenere nuove frecciatine rivolte all’ex moglie. Non resta che attendere per scoprire il testo del brano e vedere quali stoccate verranno indirizzate a Chiara Ferragni.