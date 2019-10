Giorgio Mastrota oggi vive a Bormio: “Televendite? Felice così”

Giorgio Mastrota, la vita a Bormio: la famiglia sempre al primo posto

Giorgio Mastrota oggi si racconta a Storie Italiane. Ospite di Eleonora Daniele, il conduttore svela come sta trascorrendo la sua vita a Bormio, dove preferisce dedicarsi alla famiglia piuttosto che al lavoro. Infatti, in questi ultimi anni, lo vediamo protagonista delle televendite. La presentatrice del programma di Rai Uno chiede, però, a Mastrota se vorrebbe avere un ruolo più importante in televisione, come conduttore. Ed ecco che lo stesso Giorgio spiazza rivelando di non essere sicuro di poter essere una persona così felice se dovesse tornare a lavorare in diretta in un programma televisivo. Se gli venisse proposto direbbe di sì, ma ora non riesce a immaginare come potrebbe fare. Pertanto, preferisce vivere così dedicandosi solo ed esclusivamente alle televendite. Ha sempre messo in primo piano la famiglia e sicuramente continuerà a farlo, perché proprio questo l’ha reso quello che è oggi.

Giorgio Mastrota, ecco perché preferisce continuare a girare le televendite: il conduttore commosso per la madre

“Ma no dai, ho 55 anni, che me frega, sono felice, sto bene così”, dichiara Giorgio quando la Daniele gli chiede se appunto sarebbe disposto a tornare a condurre un programma televisivo. Il conduttore continua poi: “Se mi dicessero ‘guarda c’è un programma in diretta’ io dire di sì, ma poi direi ‘e mo come faccio?'” Chiaramente non rifiuterebbe la proposta, ma sa già che avrebbe difficoltà. Mastrota conferma di essere felice e oggi si commuove quando vede alcune foto della madre, morta da poco. Visibilmente commosso, rivela che la mamma se n’è andata con serenità, dopo aver vissuto una vita lunga e felice, con quattro figli e undici nipoti. E naturalmente non può non parlare della sua ex Natalia Estrada, con cui ha avuto una storia bellissima e con la quale oggi ha un bel rapporto.

Giorgio Mastrota, la carriera messa da parte: “La famiglia in primo piano”

All’inizio della sua carriera come “compagno/marito” pensa di non essere stato il massimo, in quanto dedicava molto tempo al lavoro. Ora, invece, preferisce stare solo insieme alla sua famiglia. “Ho sempre messo in primo piano la famiglia e questo mi ha reso quello che sono oggi”, ed è proprio questo il motivo per cui Mastrota ha deciso di dedicarsi solo alle televendite, lasciando il ruolo di conduttore.