Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni per la seconda volta: foto nipote

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono tornati alla ribalta della cronaca rosa per una lieta notizia. Come annunciato dal conduttore televisivo sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, la figlia dell’ex coppia dello showbiz, Natalia jr, è diventata mamma per la seconda volta. La giovane 25enne ha dato infatti alla luce il piccolo Sacha. La figlia dei due celebri volti di Mediaset è da diversi anni legata sentimentalmente a Daniel Castillo, da cui nel 2018 ha avuto Marlo. Per annunciare la nascita del suo secondo nipote Mastrota ha scelto un’immagine inusuale, ma di grande impatto emotivo e comunicativo. Nello scatto condiviso, infatti, si vede nello sfondo il bebè, mentre in primo piano il pollice del conduttore rivolto verso l’alto. A corredo della foto le parole del 56enne: “Non spaventarti amore, è nonno“. Inutile dire, che la notizia dell’arrivo del nuovo nipotino ha riempito di gioia i fan del conduttore, che hanno lasciato tanti commenti di auguri, così come like e cuoricini.

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota: i rapporti oggi

Se Mastrota è molto attivo sui social, cosa diversa è per la sua ex compagna Natalia Estrada, che non sembra aver alcun account. Dopo sei anni di matrimonio, nel 1998 i due decisero di porre fine alla love story. Dopo un periodo di allontanamento, anche grazie all’arrivo del primo nipotino, Natalia e Giorgio hanno trovato un nuovo equilibrio. In una passata intervista il conduttore ha infatti dichiarato che con la Estrada si sentono spesso non solo per parlare della loro figlia Natalia. L’essere diventati nonni se da un lato li ha stupiti, dall’altro li ha resi orgogliosi. Dopo la fine del matrimonio con la Estrada, Mastrota ha ritrovato la felicità al fianco di Flo Gutierrez. Lei è una sciatrice ed alpinista professionista. Per amore di sua moglie, Giorgio ha deciso di lasciare Milano per trasferirsi a Bormio. Dal loro amore sono nati due bambini, Matilde e Leonardo.

La nuova vita di Natalia

Anche la Estrada dopo la fine del suo primo matrimonio ha voltato pagina. Per molti anni la showgirl spagnola è stata compagna di Paolo Berlusconi. Finita la storia d’amore con il fratello minore del leader politico Silvio Berlusconi, ha ritrovato il sorriso e sposato Andrea Mischianti. I due gestiscono con successo un maneggio a Cortazzone, provincia di Asti.