Giorgio Mastrota e Natalia Estrada di nuovo nonni: secondo nipote in arrivo

Si allarga la famiglia di Giorgio Mastrota (56 anni) e Natalia Estrada (47). Il conduttore di televendite ha annunciato su Instagram che la figlia Natalia Junior è incinta. Per la ragazza, classe 1995, si tratta del secondo figlio: due anni fa ha avuto dal compagno, lo scalatore e guida alpina anglo-spagnolo Daniel, il piccolo Marlo. Sul suo account social Natalia Mastrota ha fatto capire che la gravidanza agli sgoccioli: di recente si è infatti recata a Milano per l’ultima ecografia. Il parto è dunque previsto prima della fine dell’estate. Marlo è nato qualche mese dopo Leonardo, il quarto figlio che Mastrota ha avuto dall’attuale compagna e futura moglie, l’esperta di sport invernali Floribeth Gutierrez. La coppia ha anche un’altra figlia, Matilde, di 7 anni. Mastrota è pure padre di Federico, diciannovenne nato dalla liaison con l’indossatrice brasiliana Carolina Barbosa. Giorgio e Flo dovevano sposarsi quest’anno ma, causa Coronavirus, il grande evento è stato rimandato.

Che lavoro fa la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

Natalia Mastrota ha scelto di non seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. La giovane pratica sci alpinismo a livello agonistico da diversi anni e con il compagno Daniel e il figlio Marlo vive tra le montagne, a Chamonix. Al momento in cui scriviamo non sappiamo se il secondogenito in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia. Dopo la nascita di Marlo, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada hanno ritrovato una bella intesa. “Non andiamo fuori a cena insieme, ma ci sentiamo spesso. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha resi orgogliosi“, ha confidato il presentatore che nell’ultimo periodo ha deciso di lasciare Milano per trasferirsi nella più tranquilla Bormio.

Che fine ha fatto la soubrette spagnola Natalia Estrada

Natalia Estrada è da anni lontana dal mondo dello showbiz. La showgirl spagnola – tra le più amate e seguite negli Anni Novanta e Duemila – ha lasciato il mondo della televisione per dedicarsi ai cavalli. Dopo il matrimonio finito con Mastrota e la relazione naufragata con Paolo Berlusconi, Natalia si è risposta con Andrea. I due vivono in un ranch in Piemonte, dove si dividono tra gare a cavallo e corsi di equitazione.