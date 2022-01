Giorgio Mastrota: “Io il più ricco della tv? Ecco i nomi dei ricchi veri”

Giorgio Mastrota, il re delle telepromozioni in Italia, è al settimo cielo. A 57 anni ha trovato un equilibrio e una serenità impagabili: i dubbi professionali e le travagliate storie d’amore vissuti in passato sono ormai alle spalle. A breve, Covid permettendo, si sposerà con la compagna Floribeth Gutierrez: il matrimonio avrebbe dovuto già essere celebrato ma la maledetta pandemia ha scombussolato i piani della coppia. Tra poco, però, il rito dovrebbe compiersi. “Da due anni rimandiamo a causa Covid, a maggio ci riproveremo: rito civile e poi festa in agriturismo con sciatt e pizzoccheri”, ha raccontato a Chi Magazine, a cui ha concesso una lunga intervista in cui ha spiegato come vive oggi, tra le montagne della Valtellina. Non solo: ha pure parlato della sua ricchezza e di quella di altri vip.

Mastrota si è trasferito a Bormio dove ha anche aperto un negozio di prodotti tipici della zona. Con lui, oltre alla sua compagna, ci sono i due figli avuti da lei, Matilde e Leonardo. Quelli invece avuti dall’ex Natalia Estrada, Natalia, e dall’ex Carolina Barbosa, Federico, abitano altrove: la primogenita a Chamonix e il ragazzo a Milano dove studia Interior Design. In Valtellina, Mastrota ha trovato il paradiso: “Qui è una meraviglia, mi sento sempre in vacanza. A Milano ci vado solo uno o due giorni a settimana per registrare le mie cose, oppure ogni tanto per un weekend tutti insieme, da turisti controcorrente”.

Spazio alle televendite: il 57enne è da ormai 30 anni il volto per eccellenza delle promozioni sul piccolo schermo. Inizialmente ha avuto qualche titubanza, desiderando di fare qualcosa di più. Ma poi ha capito che quel lavoro gli piaceva, che gli dava tutto ciò di cui aveva bisogno, compresi i soldini. Quando gli si dice che alcuni sostengono che sia il più ricco della televisione, ci ride su e fa nomi di vipponi assai più facoltosi di lui: “Io il più ricco della tv? Sì, ricco di spirito. I ricchi della tv, quelli veri, sono altri: Scotti, Bonolis, ce ne è una sporta prima di me…”.

Giorgio Mastrota e i no ai reality show

Mastrota non ha comunque fatto il finto modesto e ha sottolineato di aver guadagnato bene in 30 anni di carriera. Sempre restando in tema tv, ha raccontato di aver ricevuto diverse offerte da parte di vari reality a cui ha detto no, nonostante sia stato stuzzicato da qualche programma. “Che ne so, magari faccio cinque mesi su un’isola, poi torno e a vendere i materassi trovo un altro bravo come me”, ha evidenziato, aggiungendo che avendo trovato un benessere psicofisico invidiabile non ha assolutamente intenzione di mettere a soqquadro quell’equilibrio.