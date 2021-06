Giorgio Mastrota, 4 figli e 2 nipoti: “Ho messo la testa a posto e mi sposo”

By

Giorgio Mastrota si sposa. Dopo aver annullato il matrimonio a causa della pandemia da Coronavirus il conduttore ha annunciato al settimanale Nuovo Tv che il grande giorno è stato fissato al prossimo anno. Al momento, però, una data ufficiale non è stata ancora comunicata. Mastrota convolerà a nozze con quella che ha definito la donna della sua vita: Floribeth Gutierrez. La coppia da qualche tempo vive in montagna, a Bormio, con i figli Matilde e Leonardo, che hanno rispettivamente 8 e 3 anni.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Giorgio Mastrotta ha confidato:

“Dovevamo sposarci un anno fa e speriamo di riuscirci il prossimo anno. Il nostro è un amore maturo e Floribeth è la donna della mia vita. Adesso che sono anche nonno ho messo la testa a posto”

Giorgio Mastrota ha avuto due nipoti, Marlo (3 anni) e Sasha (1), dalla primogenita Natalia Junior. La ragazza, che oggi ha 26 anni, è la figlia che Mastrota ha avuto dall’ex moglie, la soubrette spagnola Natalia Estrada molto nota negli anni Novanta grazie a programmi tv cult quali La sai l’ultima? su Canale 5.

Natalia Mastrota ha scelto di non seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo (anche se la Estrada ha abbandonato da tempo lustrini e paillettes per dedicarsi all’equitazione). Natalia ha preferito lo sport: pratica sci alpinismo a livello agonistico da diversi anni. Con il compagno e con i figli vive tra le montagne, a Chamonix.

Giorgio Mastrota si sposa: chi è la futura moglie Flo

Giorgio Mastrota doveva sposare il 12 settembre 2020 la compagna Flo Gutierrez ma a causa del Coronavirus il grande evento è stato rimandato a data da destinarsi. Ora il presentatore e la futura moglie dovranno scegliere una data del 2022. Floribeth, detta Flo, ha 49 anni ed è una sci alpinista professionista e atleta della Federazione Italiana Sport Invernali.

La coppia è legata da ben dieci anni e ha due figli, Matilde e Leonardo. Quest’ultimo è solo un anno più grande del primogenito di Natalia Junior. Mastrota ha altri due eredi: la già citata Natalia Junior e Federico, nato 22 anni fa dal rapporto con la modella brasiliana Carolina.

Per Giorgio Mastrota sarà il secondo matrimonio dopo quello con Natalia Estrada durato dal 1992 al 1998. I due hanno vissuto una forte crisi che non è più rientrata e li ha condotti al divorzio. Oggi Giorgio e Natalia hanno mantenuto un rapporto civile per il bene della figlia Natalia Junior.