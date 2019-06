Mastrota a Vieni da me parla di Natalia Estrada: “Ero innamoratissimo”

Giorgio Mastrota ospite di Caterina Balivo, a Vieni da me, parla dell’ex moglie Natalia Estrada

Giorgio Mastrota si sposerà l’anno prossimo con la compagna Floribeth Gutierrez, sci alpinista professionista e atleta della Federazione Italiana Sport Invernali, e non ha invitato Natalia Estrada, sua ex moglie e dalla quale ha avuto una figlia, già divenuta mamma, Natalia Junior. Mastrota è stato ospite di Caterina Balivo a Veni da me e si è sottoposto alle domande al buio, tra tutte quelle scelte c’è stata anche quella sull’ex moglie e sul rapporto che intercorre tra i due oggi. Giorgio infatti convolerà a nozze nel 2020 a Bromio, dove insieme alla futura moglie andrà a vivere, lasciando Milano. L’annuncio sulle seconde nozze era stato dato a Detto Fatto da Bianca Guaccero lo scorso marzo, ma la notizia ha già creato non poco gossip, al centro proprio la mancata partecipazione della Estrada, della quale ha parlato dalla Balivo su Rai 1.

Giorgio Mastrota e la storia con Natalia Estrada: “Sono stato innamoratissimo“

Era il 1992 quando la star de Il Ciclone, Natalia Estrada, e Giorgio Mastrota si sono sposati. Il matrimonio naufragò dopo sei anni ma nel frattempo hanno avuto una figlia, che da poco è diventata mamma. Oggi, a Vieni da me, Mastrota ha raccontato la storia con Natalia. Tra i due non c’è più acredine e nonostante il passato famigliare burrascoso (come lo ha definito lui stesso dalla Balivo, ndr.), gli ex oggi hanno un buon rapporto. “Con Natalia è stata una storia meravigliosa. Sono stato innamoratissimo. Abbiamo bruciato le tappe e lei è una meravigliosa nonna nonché mamma“, ha detto Mastrota, e sulla compagna dice: “Flo non è gelosa se mi dicono: ‘Sei l’ex marito della Estrada’, ma succede. Ma è normale, non perché è Natalia ma quando si parla di un’ex, si infastidiva“.

Giorgio Mastrota commenta la notizia del mancato invito alla Estrada per il matrimonio

Natalia Estrada ci sarà o no al matrimonio di Giorgio Mastrota? Lui non l’ha invitata per non intrecciare le loro rispettive vite private ma nonostante questo c’è un buonissimi rapporto tra di loro. “Abbiamo un buon rapporto ma le nostre strade si sono divise“, ha commentato dalla Balivo che gli ha chiesto di commentare la notizia uscita poco tempo fa, “Anche lei si è sposata e non mi ha invitato. Ma è normale, abbiamo un rapporto sereno ma da qui ad uscire in quattro no“.