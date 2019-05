Giorgio Alfieri a Vieni da me parla dei debiti: “Mai pensato al suicidio”

Intervista di Giorgio Alfieri a Vieni da me di Caterina Balivo

Giorgio Alfieri è tornato in tv a un anno dall’ultima esperienza come tentatore a Temptation Island Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato ospite del salotto di Vieni da me, il nuovo programma Rai di Caterina Balivo. L’ex calciatore ha raccontato la sua intensa vita, fatta di successi ed eccessi, ma anche di solitudine e problemi economici. E sì, perché come svelato già in alcune interviste alla stampa, Alfieri ha dovuto combattere negli ultimi anni con alcuni debiti col fisco. Difficoltà che hanno bloccato la carriera di Giorgio – impegnato come aiuto regista nelle trasmissioni di Roberto Cenci – e la sua vita privata. Alla Balivo il 39enne ha poi ribadito di non aver mai pensato al suicidio, come insinuato da qualcuno tempo fa.

Giorgio Alfieri oggi è un uomo maturo

“Sono un uomo che ama la vita, non ho mai pensato al suicidio. Asia (la figlia avuta dall’ex corteggiatrice Martina Luciani, ndr) è sempre stato il motore e la forza di tutto. Mi sono rimboccato le maniche, ho fatto anche i lavori più umili. Dovevo mantenere l’impegno di padre, mia figlia sa dei miei problemi“, ha ammesso Giorgio Alfieri a Vieni da me. “La perdita della famiglia mi ha destabilizzato, avere la casa vuota non è stato piacevole. Dopo è sorto il problema con il fisco: non potevo essere più pagato perché i soldi dovevano essere usati per pagare i debiti. Purtroppo sono stato gestito male. I soldi secondo me vanno fatti piano piano, ad un ragazzo di 23 anni certe cifre non vanno date”, ha aggiunto l’ex volto di Uomini e Donne.

Giorgio Alfieri è tornato a vivere dai genitori

Oggi la situazione economica di Giorgio Alfieri è migliorata ma da qualche tempo l’ex calciatore e star del reality show Campioni è tornato a vivere con i genitori. “È in questi momenti che gli unici che ti rimangono vicini sono quelli della famiglia. Ne approfitto per dirgli che gli voglio bene, perché non ci riesco mai”, ha sottolineato Alfieri.