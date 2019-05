Giorgia Wurth a Verissimo parla dell’ex Brizzi: “Una famiglia distrutta”

Verissimo: Giorgia Wurth parla di quello che è successo a Fausto Brizzi

Giorgia Wurth ha parlato per la prima volta di quello che è successo nell’ultimo periodo a Fausto Brizzi. L’attrice e il regista non solo hanno lavorato insieme a numerosi film per il cinema ma hanno avuto pure una storia d’amore circa dieci anni fa. Dopo la rottura tra i due è rimasto l’affetto e la stima, tanto che Giorgia ha pubblicamente preso le difese dell’ex fidanzato a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 4 maggio 2019. La Wurth si è detta dispiaciuta per quanto accaduto ma soprattutto arrabbiata per il trattamento che è stato riservato a Brizzi, al centro di un vero e doloroso processo mediatico. Processo che non ha poi trovato riscontro nelle vere aule di tribunale, dove l’artista è stato scagionato da ogni accusa.

Le parole di Giorgia Wurth sull’ex fidanzato Fausto Brizzi

“Mi dispiace quando ci sono delle famiglie di mezzo, soprattutto dei bambini. In questo caso c’è una bimba piccolina che ancora non si rende conto di quello che è successo, ma che magari tra qualche anno vedrà questo marchio che poi resta impresso a prescindere che il fatto sussista o meno”, ha detto Giorgia Wurth, riferendosi alla piccola Penelope, la figlia che Fausto Brizzi ha avuto dall’ex moglie Claudia Zanella. “La sua famiglia è andata distrutta. Credo che anche alle ragazze coinvolte non abbia fatto bene questo processo mediatico, perché non mi pare che siano state tutelate. In quel periodo stavo per partorire e stavo male sia per le ragazze, sia per questo procrastinare, sembrava una soap opera a puntate, dove c’era il ‘Toto nome’. Mi spiaceva più che altro per la bambina e anche per la mamma di Fausto, Alba, che adoro”, ha aggiunto l’attrice a Silvia Toffanin.

Giorgia Wurth: “Ci sono donne disposte a tutto”

A Verissimo Giorgia Wurth ha ammesso che anche a lei sono state fatte delle proposte indecenti nel corso della sua carriera ma è stata abbastanza forte e intelligente da saperle respingere. “Sono abbastanza grande e vaccinata per sapermi difendere. Magari quando sei molto più giovane o non hai filtri è più difficile difendersi, però, bisogna anche dire che ci sono donne disposte a tutto pur di arrivare. Non mi sento di dire che tutti gli uomini, tutti i registi, sono dei mostri e le donne sono tutte vittime, perché non è così, è difficile generalizzare”, ha puntualizzato.

Giorgia Wurth oggi è mamma di due gemelli

Da un anno Giorgia Wurth è mamma dei piccoli gemellini Leila e Lucas, avuti da un uomo la cui identità è ad oggi ancora top secret. L’attrice italo-svizzera non ha mai amato parlare troppo della sua vita privata e pure la liason con Fausto Brizzi è sempre stata tenuta lontana da gossip e pettegolezzi vari.