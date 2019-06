Giorgia Wurth difende Fausto Brizzi: “Ci sono anche uomini vittime”

Giorgia Wurth a Storie Italiane difende Fausto Brizzi. L’attrice è stata anche fidanzata con il regista

Il Caso Fausto Brizzi aveva smosso le coscienze del cinema italiano, e molti volti del nostro panorama cinematografico avevano difeso a spada tratta il regista. Una di questi è Giorgia Wurth, l’attrice e scrittrice è stata anche fidanzata con Brizzi per un periodo e non è la prima volta che parla dell’ex e delle accuse che lo hanno interessato. Era già successo a Verissimo di Silvia Toffanin. Se in quel caso aveva sottolineato quanto le accuse abbiano rovinato la famiglia del regista, ora a Storie Italiane la Wurth lo ha difeso, sottolineando quanto alcune testimonianze fossero non veritiere. Una difesa importante quella dell’attrice che chi ha seguito il programma di Eleonora Daniele avrà notato l’intensità nelle sue dichiarazioni rilasciate.

Giorgia Wurth su Fausto Brizzi: “Ci sono anche uomini vittime“

Una difesa davvero importante quella che Giorgia Wurth ha fatto nei confronti di Fausto Brizzi, che però ha abbracciato anche un discorso più largo. “Una cosa bellissima stare dalla parte delle donne“, dice l’attrice alle telecamere di Rai1, “bisogna vedere chi sono le donne. So che questo discorso è impopolare ma stare sempre dalla parte delle donne bisogna vedere, non è un discorso di uomini e donne, ma di persone. Io non dico a prescindere che le donne sono tutte sante e uomini mostri. Ci sono anche uomini vittime. Poi se si parla di abuso di potere, quello c’è e fa parte solo del mondo del cinema e della tv. Ma nello stesso tempo ci sono anche tante donne a cui questa situazione sta bene. A me non è mai capitato, mi sento fortunata da una parte. Un uomo lo sa se ammicchi“.

Giorgia Wurth mamma di due gemelli

A gennaio 2018, Giorgia Wurth ha dato alla luce due splendidi gemelli: Leila e Lucas. Il 22 gennaio di un anno fa, il volto di Tessa ne Le Tre Rosa di Eva ha partorito e a Storie Italiane ha raccontato come stanno crescendo i figli.