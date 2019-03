Giorgia a Verissimo: dichiarazioni su Alex Baroni, figlio e matrimonio con Emanuel Lo

Prima volta a Verissimo per Giorgia. La cantante è stata intervistata da Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale 5 sabato 2 marzo. Tra vita privata e carriera, l’interprete non ha potuto non menzionare Alex Baroni, il collega ed ex fidanzato scomparso nel 2002. Una grave perdita che ha inevitabilmente segnato il destino della Todrani. “Non sono mai stata brava a parlare di lui, ma Alex va ricordato, come uomo e come artista, perché ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”, ha detto Giorgia. “La sua perdita è stata una voragine nella mia vita e in quella della sua famiglia. La sera prima di morire mi aveva lasciato un messaggio sul telefono al quale non avevo risposto. Questo messaggio l’ho conservato per molto tempo, poi mi si è cancellato… credo sia stato un segno”, ha aggiunto.

Giorgia a Verissimo parla della scomparsa di Alex Baroni

Superare la morte di Alex Baroni non è stato semplice per Giorgia Todrani. “Non so veramente come ho fatto. Sembra che sia successo un momento fa. Ho avuto una serie di anni di sbandamento, anni devastanti. Ci vuole del tempo per ritirarsi un po’ su. Io sono stata aiutata dagli amici e da una ventina d’anni di psicoanalisi”, ha ammesso la popstar. Che nel 2004 ha ritrovato l’amore accanto al ballerino e coreografo Emanuel Lo, protagonista della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. I due hanno un figlio, Samuel, che è arrivato dopo tante difficoltà. “Finalmente, dopo sette anni in cui ci provavamo, è arrivato Samuel. Vivevo questa mancanza con grande tristezza, ma nel momento in cui ho rinunciato mentalmente all’idea di diventare madre, è arrivato questo biondino meraviglioso”, ha confidato la 47enne.

Emanuel Lo ha già fatto la proposta di matrimonio a Giorgia

Dopo quindici anni insieme e un figlio Emanuel Lo e Giorgia non sono ancora sposati. Anche se la cantante ha ammesso per la prima volta a Verissimo che la proposta di matrimonio c’è già stata: “In realtà molti anni fa Emanuel mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho pure detto di sì. Poi, però, se non è la donna che organizza, l’uomo non lo fa, perciò è finita lì”.