Giorgia Venturini è diventata mamma per la prima volta. La showgirl 38enne (a breve, il 15 agosto, spegnerà 39 candeline) ha partorito nella tarda mattinata di venerdì 12 agosto 2022. Lei stessa lo ha reso noto attraverso un post pubblicato su Instagram con cui ha dato il benvenuto a Sole Tea. La nascita della piccina è stata registrata alle 11.09. La Venturini, oltre alla dolce didascalia con la quale ha annunciato di aver portato a termine la gravidanza, ha postato alcuni scatti della figlia. In uno si vede anche il suo neo marito nonché neo papà, l’imprenditore Marco De Santis (l’uomo è lontano dal mondo dello spettacolo e, per quanto riguarda gli affari, opera nel settore della logistica e dei trasporti).

“Benvenuta al mondo Sole Tea, amore della tua mamma. Ore 11.09 12/08/22″. Così la conduttrice nel far sapere della venuta alla luce della bimba. Immediatamente centinaia di fan si sono congratulati con lei e hanno salutato l’arrivo della piccola. Diverse anche le personalità vip che hanno commentato con tenerezza e dolcezza la nascita di Sole Tea. Le prime a farsi vive sono state Ingrid Muccitelli, Elena Santarelli, Manila Nazzaro, Nicoletta Larini e Michela Quattrociocche.

Giorgia Venturini: matrimonio e parto in meno di due mesi

Poco meno di due mesi fa la Venturini aveva coronato il suo sogno d’amore con Marco De Santis, convolando a nozze. Il matrimonio è stato celebrato il 19 giugno scorso. Naturalmente Giorgia ha festeggiato con il pancione. All’evento si sono visti diversi vip, tra cui Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, tra le cui mani è finito il bouquet della sposa. Ovviamente si è ricamato sulla questione, con il gossip che è tornato a caldeggiare l’eventualità che l’influencer e l’ex velino di Striscia la Notizia potrebbero presto sposarsi.

Nessuna traccia invece di Silvio Berlusconi, dato come l’ospite più atteso alla vigilia delle celebrazioni. Il leader di Forza Italia era stato invitato al matrimonio, ma non lo si è visto. Qualcuno aveva fatto circolare la voce che il suo forfait sarebbe stato innescato da un malore. Nulla di tutto questo: l’ex presidente del Consiglio si trovava in Sardegna, nella sua villa, assieme alla compagna Marta Fascina. Per impegni privati non ha potuto essere presente alle nozze. Dunque, nessun problema di salute.